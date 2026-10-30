Kryptoměnový svět možná čelí největší krádeži digitálních aktiv v historii. Z peněženek napojených na největší světovou burzu Binance v noci na pátek nečekaně odtekla digitální aktiva v hodnotě miliard dolarů na sítích Ethereum, Bitcoin a Tron. 

Přestože bleskový zásah vydavatelů stablecoinů útočníkům zablokoval zhruba 1,8 miliardy dolarů doslova pod rukama, čistá ztráta se prozatím odhaduje navíce než miliardu dolarů a svými parametry překonává jakoukoliv loupež ve fyzickém světě. Podle Binance se zatím podařilo lokalizovat asi tři miliardy dolarů, o zbylých 3,3 miliardy firma informace neposkytla.

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Co se dočtete dál

  • Jak útočník získal kontrolu na peněženkami burzy Binance.
  • Proč vydavatelé stablecoinů dokázali zachránit miliardy dolarů, ale ne všechny vyvedené prostředky.
  • Jak se digitální loupež srovnává s největšími krádežemi v moderních dějinách.
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