Současné ozbrojené konflikty začínají snahou o potlačení protivzdušné obrany. Dokonalé provedení bylo vidět při loňské operaci Izraele vůči íránským jaderným zařízením. Nebo v roce 2020, kdy Ázerbájdžán prakticky zničil protivzdušnou obranu Arménie. Jeden ze způsobů, jak strategické, drahé a těžko nahraditelné radary ochránit, je přesvědčit útočníka, že svůj cíl zničil. A „nabídnout“ mu místo toho několikrát levnější radarovou návnadu. Toto unikátní zařízení vyvinula pardubická firma ERA, která je součástí zbrojní skupiny Omnipol.

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Co se dočtete dál

  • Jak radarová návnada funguje a proč je důležitá.
  • Jaké jsou plány firmy ERA s tímto produktem.
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