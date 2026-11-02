Současné ozbrojené konflikty začínají snahou o potlačení protivzdušné obrany. Dokonalé provedení bylo vidět při loňské operaci Izraele vůči íránským jaderným zařízením. Nebo v roce 2020, kdy Ázerbájdžán prakticky zničil protivzdušnou obranu Arménie. Jeden ze způsobů, jak strategické, drahé a těžko nahraditelné radary ochránit, je přesvědčit útočníka, že svůj cíl zničil. A „nabídnout“ mu místo toho několikrát levnější radarovou návnadu. Toto unikátní zařízení vyvinula pardubická firma ERA, která je součástí zbrojní skupiny Omnipol.
Co se dočtete dál
- Jak radarová návnada funguje a proč je důležitá.
- Jaké jsou plány firmy ERA s tímto produktem.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace