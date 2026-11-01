V hnutí ANO Andreje Babiše se něco děje. Začali z něj odcházet ne zcela nevýznamní politici a proti postupu vedení se začíná ozývat dosud nebývalá kritika z vlastních řad. Otázky jsou zřejmé: Jak je to vážné? Může to být začátek rozkladu dominantní vládní partaje?
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hlubší důvody minirevolty v hnutí ANO.
- Jak může Andrej Babiš neveselou situaci řešit.
- Co o budoucnosti ANO rozhodne.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace