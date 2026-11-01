Rozhodnutí sportovní arbitráže CAS o tom, že se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů, se nelíbí ani velkým sponzorům českého hokeje. Ruské a běloruské reprezentace vyřadila mezinárodní federace IIHF ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a zákaz startů od té doby opakovaně prodlužovala, naposledy letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS a sportovní soud po slyšení z minulého týdne rozhodl, že uváděné bezpečnostní důvody IIHF už nestačí.
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