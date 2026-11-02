Už na prosincovém summitu EU bude vrcholit přetlačovaná o nový víceletý rozpočet unie. Česko i po roce 2028 stále zůstane zemí, která z rozpočtu více peněz dostane. Tento podíl se ovšem přes zatím úspěšnou snahu českých vyjednávačů v Bruselu sníží. Jen za loňský rok byla takzvaná čistá pozice Česka 3,2 miliardy eur, tedy téměř 77 miliard korun. Za celé sedmileté období 2021 až 2027 získá Česko z evropských fondů přes 1,3 bilionu korun.
Evropské fondy jsou v Česku jeden z klíčových zdrojů pro investice. Efektivita využívání dotací EU však podle poslední zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) není úplně ideální. HN vybírají pět věcí, které zpráva, jež zahrnuje období do 31. března 2026, zmiňuje jako problém.
Co se dočtete dál
- V čem je Česko při čerpání fondů EU dobré a kde jsou problémy.
- Jaké příklady neefektivního využití zpráva NKÚ uvádí.
- Jaké problémy má uhelný program Spravedlivé transformace.
- Jak dopadla první kontrola Modernizačního fondu.
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