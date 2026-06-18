Když se premiér Andrej Babiš (ANO) seznámil s návrhem nového společného rozpočtu Evropské unie, byl ostře proti. „Nevím, jak Evropská komise přišla na to, že jsme tak zbohatli, že nám chce vzít 220 miliard. To je absolutně nepřijatelné,“ prohlásil v dubnu. Reagoval tak na návrh společného rozpočtu unie na léta 2028 až 2034. Komise ho předložila loni v červenci.
Babiš ale ve skutečnosti nedostal správné podklady – propad peněz pro Česko oproti současnému rozpočtovému období měl podle návrhu zůstat pod hranicí 200 miliard korun. O výrazný propad se však skutečně jednalo – v případě dotací pro chudší regiony, což je pro Česko klíčová priorita, nám mělo přitéct skoro o pětinu peněz méně než dosud. Důvodem nebylo nějaké svévolné rozhodnutí Evropské komise, ale prostý výpočet. Při rozdělování peněz hraje roli celková ekonomická situace dané země nebo třeba míra rozvoje a velikost jejích nejzaostalejších regionů.
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