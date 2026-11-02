Existují klišé hloupá. Existují klišé stupidní. Existují klišé mimořádně stupidní. A pak je tu klišé „Politika do sportu nepatří“, které se všem měřítkům stupidity vymyká. Slyšíme ho tentokrát v souvislosti s rozhodnutím sportovní arbitráže pustit ruské hokejisty na světový šampionát. Používají ho samozřejmě hlavně obvyklí podezřelí – politici Okamurovy SPD a další fanoušci Putinova Ruska. Pojďme si tedy říci, proč to je a vždy byl nesmysl.

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Co se dočtete dál

  • Co Okamura a spol. o připuštění Rusů na hokejové mistrovství tvrdí.
  • Proč je jejich tvrzení, že „politika nemá zasahovat do sportu“, nesmyslné.
  • Jak tím pomáhají vraždícímu režimu Vladimira Putina.
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