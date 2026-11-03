Všechno směřuje k tomu, že na příštím hokejovém mistrovství světa dojde k paradoxní situaci. Nastoupí na něm reprezentanti z Ruska a naopak Ukrajina, která si postup mezi elitu letos vybojovala po dlouhých letech, musí pryč do nižší divize.
Bude to důsledek pátečního rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu CAS, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Nic jiného jí nezbývá – arbitráž totiž svým verdiktem IIHF jen připomněla, že by měla dodržovat svá vlastní pravidla.
Původní vyloučení Rusů a Bělorusů ze světového hokeje totiž nebyl trest za válečnou agresi a vraždění civilistů na Ukrajině. Právní konstrukce stála na „bezpečnosti účastníků, diváků a dobrovolníků“. A CAS dal ruskému odvolání za pravdu v tom, že důvody IIHF už nejsou dostatečně silné k vyloučení země z mistrovství světa. Koneckonců, ruští reprezentanti se účastní řady jiných sportovních klání.
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