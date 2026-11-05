Před šesti lety jsem se ucházel o funkci předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Neuspěl jsem. Zůstalo mi ale několik stránek koncepce, v níž jsem popsal, co bych na ÚOHS změnil. Před blížícím se koncem mandátu Petra Mlsny jsem si ji znovu přečetl. Některé pasáže zestárly. Jiné skoro vůbec.
V roce 2020 se o vedení ÚOHS vedla debata. Proběhlo výběrové řízení s jedenácti uchazeči, debatovalo se o jejich představách. Nešlo rozhodně o ideální a dokonale transparentní proces. Přesto nutil uchazeče formulovat vizi, jaký úřad potřebujeme. Někteří svou vizi uveřejnili. Dnes, několik týdnů před koncem mandátu, bohužel nevíme, zda vláda nějaké výběrové řízení uspořádá. Diskusi suplují nevládní organizace a ojedinělé komentáře. Od vlády přichází především ticho.
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