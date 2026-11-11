Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral šéfovi antimonopolního úřadu Petru Mlsnovi bezpečnostní prověrku na stupeň „Tajné“. Podle informací Deníku N k tomu mělo dojít minulý týden na základě podnětu od Bezpečnostní informační služby (BIS). Podle odborníků z Transparency International je to poprvé v historii Česka, kdy byla prověrka odebrána člověku na takto vysokém postu.

Ačkoliv Mlsna ze zákona bezpečnostní prověrku nepotřebuje, její ztráta znamená velký reputační problém a výrazný pokles šancí na obhajobu postu. Šestiletý mandát mu končí na začátku prosince.

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