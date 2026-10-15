Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) oslavil 35 let své existence a jeho současný předseda Petr Mlsna se při „narozeninové“ konferenci ohlížel především zpět a přinesl několik, na první pohled působivých, čísel. Za dobu své existence například ÚOHS údajně uložil pokuty za více než deset miliard korun.
Na správných narozeninách se ale nedíváme jen zpět. Díváme se také dopředu. A právě tam už je důvodů k oslavě podstatně méně. Na začátku prosince skončí Petru Mlsnovi šestiletý mandát a stále není jasné, zda a kdo ho nahradí ani jak bude jeho nástupce vybrán. To ticho je až podezřelé. Zvlášť proto, že předseda antimonopolního úřadu není jen manažerem instituce, ale zřejmě nejvlivnějším úředníkem v zemi. Ročně rozhoduje například o miliardových zakázkách, a to úplně sám.
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