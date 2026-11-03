Brzy se dozvíme, kdo ovládne americký Kongres. Pro ekonomiku i investory je však důležitější zpráva, jestli Amerika udrží pravidla, podle kterých se hraje.

Když na chvíli pustíme z hlavy, kdo bude mít na příští dva roky většinu ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu, uvidíme signály, které Spojené státy mohou ovlivnit na mnohem delší dobu. Jde o instituce – pravidla hry –, které byly klíčové proto, že se ze Spojených států stala světová velmoc.

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Co se dočtete dál

  • Jak výsledky voleb ovlivní důvěru investorů v americké instituce?
  • Jak by oslabení důvěry v USA dopadlo na globální trhy a ekonomiku?
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