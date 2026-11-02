Do úterních amerických kongresových voleb – midterms – si mnozí lidé ve světě promítají nerealistická očekávání. Někteří v nich vidí referendum o politice prezidenta Donalda Trumpa, jiní doufají v obrat k tradiční americké politice doma i v zahraničí, očekávání mnohých jsou spojena s tím, jak výsledek ovlivní válku v Íránu a na Ukrajině nebo světovou ekonomiku.
Ze všeho nejvíc jsou to ale volby, které ovlivní především domácí americká témata, jež jsou tradičně regionálně velmi odlišná v různých amerických státech. Letos je propojuje téma vysokých životních nákladů, symbolizované vysokou cenou paliva, a také korupce spojené s prezidentem a jeho nejbližším okolím, která podle průzkumu stanice Fox News ze začátku října znepokojuje dvě třetiny Američanů.
Co se dočtete dál
- Co nejvíc symbolizuje volby v USA.
- Jak se Trump chystá na demokraty ovládaný Kongres.
- Proč se v zahraniční politice mnoho nezmění.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace