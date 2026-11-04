Současný systém rozdělování vybraných daní mezi obce je zastaralý. Takzvané rozpočtové určení daní (RUD) kritizují ekonomové, politici i starostové. Vláda ani obce však dosud nepředstavily žádný nový model, který by rozdělení peněz zmodernizoval a přizpůsobil dnešním požadavkům. S konkrétním návrhem nyní přišla výzkumná organizace PAQ Research.
Co se dočtete dál
- Jak PAQ navrhuje změnit výpočet rozdělení RUD a plynulou křivku pro města a středně velké obce.
- Zda by ovlivnilo zvýšení váhy zaměstnanecké složky a zavedení sociální složky rozpočty obcí.
- Jak by přesun 15 až 30 miliard do daně z nemovitostí fungoval v praxi a jak stát dorovná chudší regiony.
- Co pomůže motivovat obce, aby sdílely finance, a kolik by to uvolnilo do ekonomiky.
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