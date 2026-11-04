Stejně jako u lidské bytosti, také v případě trávy je délka života časově omezená,“ vysvětlil Donald Trump Američanům. Většinu svého závěrečného projevu před úterními volbami do Kongresu věnoval vychloubání, jak skvěle zrenovoval Zrcadlové jezírko poblíž Bílého domu. Bylo potřeba zasadit novou trávu, popisoval. Tvrzení, že Američany trápí zdražování, jak ukazují průzkumy, označil za výmysl.

Výsledek už známe – Američané Trumpovi vystavili účet tím, že masově volili opoziční demokraty. Ti tak ovládnou obě komory Kongresu. Výsledek přitom hodně napověděl i o tom, kdo by se mohl ucházet o prezidentský post ve volbách v roce 2028, kdy Trump už nebude moci kandidovat. A nejsou to úplně povzbudivé informace.

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Co se dočtete dál

  • S jakým programem by mohli jít demokraté do příštích prezidentských voleb a co by to znamenalo pro Evropu.
  • Koho Trumpova prohra může posílit u republikánů.
  • Co obě politické strany do příštích prezidentských voleb čeká.
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