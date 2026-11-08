Oba zasáhly střely, přesto útočníka zastavili. Z Jakuba Kulika a Artura Morańského, dvou mladých policistů, kteří v sobotu zasáhli při krvavé střelbě v centru Krakova, se stali polští hrdinové. Premiér Donald Tusk jim děkuje za záchranu životů, primátor města pro ně žádá čestné občanství. A lidé na jejich léčbu během jediného dne poslali miliony zlotých.
Když v sobotu krátce po 15. hodině vjel na hlavní krakovské náměstí Rynek Główny ozbrojený muž a začal z auta střílet po náhodných kolemjdoucích, vypukla panika. Útočník zabil šest lidí a dalších 15 zranil. Mezi mrtvými je i Brit a Rakušanka. Zranění utrpěli rovněž občané Británie, Portugalska, Ruska, Německa a Rakouska. Střelec zasáhl dokonce projíždějící tramvaj: kulka rozbila sklo v kabině řidiče, nikoho v ní však nezranila.
Policisté zareagovali téměř okamžitě. Na tísňovou linku přišlo kolem čtyřiceti oznámení a policie nasadila přibližně třicet hlídek. První hlášení o střelbě dostalo operační středisko v 15 hodin a 15 sekund. Už kolem 15.03 se podle policejního prezidenta Marka Boroně strhla přestřelka mezi hlídkou a útočníkem. Muž mezitím z náměstí uprchl autem. Policisté jej zastihli u křižovatky ulic Dietla a Stradomska, kde havaroval.
Na záběrech, které se rozšířily po internetu, je vidět dramatický závěr zásahu: ozbrojený muž se dostává pod palbu policisty, jenž střílí z bezprostřední blízkosti, a po chvíli sám padá k zemi. Útočníka zneškodnil Jakub Kulik, kterého podle polského rozhlasu zasáhly tři střely. Morańského zasáhla jedna střela. Oba museli podstoupit operaci.
Střelec z Krakova zřejmě vyznával krajně pravicové názory. Po jeho útoku je 6 mrtvých a 15 zraněných. Doma měl arzenál zbraní
Ještě v sobotu se lékaři obávali o jejich životy. V neděli ale přišla povzbudivá zpráva: oba policisty už probudili z umělého spánku, přesto zejména Kulikův stav zůstával vážný. Tohoto policistu veřejně podpořila polská 6. výsadková brigáda. Kulik u ní totiž dříve sloužil jako voják a teprve nedávno přešel k policii.
„Jsou to skuteční hrdinové,“ prohlásil premiér Tusk. Podle něj pravděpodobně zachránili mnoho dalších lidí. Primátor Krakova Łukasz Gibała navrhl, aby město oběma udělilo čestné občanství. Ohlas má i veřejná sbírka, kterou založil mediální podnikatel Krzysztof Stanowski. Do nedělního odpoledne se v ní sešlo více než 3,6 milionu zlotých od více než 61 tisíc dárců. Peníze mají pomoci zraněným a jejich rodinám s léčbou a rehabilitací.
Útok střelce v Krakově
Čtyřiadvacetiletý pachatel, podle polských médií Michał O., skončil po zásahu policistů v kritickém stavu v nemocnici. Pochází z města Ostrowiec Świętokrzyski, měl zbrojní průkaz a dosud nebyl trestán. Při útoku použil pušku typu AR-15. V automobilu měl další zbraně a munici, v rodinném bytě policie objevila sedm střelných zbraní.
Právě v tomto bytě našli vyšetřovatelé také další tři mrtvé: pachatelova otce, matku a jednadvacetiletou sestru. Na jejich tělech byly podle předběžného ohledání střelné rány. Okolnosti jejich úmrtí policie vyšetřuje. Ministr vnitra Marcin Kierwiński uvedl, že útočník byl zřejmě ovlivněn krajně pravicovými ideologiemi. Přesný motiv zatím není znám a prokuratura případ prověřuje jako možný teroristický čin. Vyšetřovatelé zatím vycházejí z toho, že střelec jednal sám; původní zprávy o dalším pachateli policie odmítla.
Polsko na neděli a pondělí vyhlásilo státní smutek, samotný Krakov jej prodloužil do středy.
Útok střelce v Krakově
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