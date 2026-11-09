Na běžného Poláka toho začíná být v posledních týdnech trochu moc. Od léta premiér Donald Tusk varuje, že se země brzo může stát cílem velké ruské provokace. Vláda před týdnem poslala speciální jednotky k hranici s Kaliningradskou oblastí.

Začátkem října se Polskem přehnala malá vlna útoků noži ve školách a na konci toho samého měsíce se vládní tábor pokusil ovládnout ústavní soud, v němž byla dosud většina soudců jmenovaná předchozí vládní většinou, což je spor táhnoucí se od roku 2015. Dnešní opozice v čele s prezidentem Karolem Nawrockým to pojala jako obranu před údajným pokusem o puč.

A do této napjaté politické situace, která se promítá zvýšením polarizace ve společnosti, přišel pro Polsko historicky první útok osamělého střelce v Krakově, který po sobě zanechal devět mrtvých včetně tří členů své rodiny, dvacítku zraněných a polskou společnost v šoku. Samotný střelec zemřel v nemocnici v pondělí nad ránem, uvedl list Gazeta Wyborcza.

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Co se dočtete dál

  • Jak vnímají Poláci tragédii v Krakově.
  • Jak s ní pracují politici ve vypjatém politickém boji.
  • Před čím varovala polská kontrarozvědka.
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