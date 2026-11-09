Zhruba po třech měsících je rekord o největší českou baterku opět prolomen. Až dosud drželo tento titul úložiště v oblasti zaniklé obce Lipnice u Vintířova na Sokolovsku. Skupina SUAS tam vybudovala baterii s výkonem 57 megawattů a kapacitou 120 megawatthodin. Velikost nového rekordmana je téměř dvojnásobná.

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Co se dočtete dál

  • Kde nový bateriový rekordman stojí a kdo ho postavil.
  • Jakou má kapacitu a jaký výkon.
  • Kdo dodal technologii nového úložiště.
  • Jaký další obří bateriový projekt je ve výstavbě.
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