Kolony tanků, směřující několikrát ročně na vojenské cvičiště NATO v jižním Bulharsku, musí nově projíždět skrze oplocený areál o rozloze téměř 200 hektarů. Ten poblíž vesnice Knižovnik vyrostl v posledních měsících. Název zapadlé obce nejspíš něco říká jen znalcům detailní fotbalové historie coby rodiště někdejšího nejlepšího ligového střelce Evropy Petara Žekova. Nyní se však Knižovnik nesmazatelně zapsal i na evropskou energetickou mapu. Právě zde se totiž zhmotňuje trend, v rámci kterého se nejchudší země EU během krátké doby vyšvihla na pozici evropského bateriového lídra.
Co se dočtete dál
- Jak vysoká byla investice do nové fotovoltaiky a baterie skupiny Enery.
- Kolik baterií v Bulharsku funguje.
- Jak se zemi podařilo dostat na špici bateriového trhu.
- Jaký vliv mají baterie na ceny elektřiny.
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