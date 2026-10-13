Kolony tanků, směřující několikrát ročně na vojenské cvičiště NATO v jižním Bulharsku, musí nově projíždět skrze oplocený areál o rozloze téměř 200 hektarů. Ten poblíž vesnice Knižovnik vyrostl v posledních měsících. Název zapadlé obce nejspíš něco říká jen znalcům detailní fotbalové historie coby rodiště někdejšího nejlepšího ligového střelce Evropy Petara Žekova. Nyní se však Knižovnik nesmazatelně zapsal i na evropskou energetickou mapu. Právě zde se totiž zhmotňuje trend, v rámci kterého se nejchudší země EU během krátké doby vyšvihla na pozici evropského bateriového lídra.

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Co se dočtete dál

  • Jak vysoká byla investice do nové fotovoltaiky a baterie skupiny Enery.
  • Kolik baterií v Bulharsku funguje.
  • Jak se zemi podařilo dostat na špici bateriového trhu.
  • Jaký vliv mají baterie na ceny elektřiny.
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