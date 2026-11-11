Následující měsíce budou „okamžikem pravdy“ ohledně dluhové situace jedné země eurozóny – a nejde o Francii, o níž se z hlediska možného ohrožení dluhovou krizí mluví především. Analytici banky ING tímto slovním spojením upozornili, že podobné problémy jako Francie má i Belgie. I tato země má dluh přes 100 procent HDP a zároveň vysoký schodek rozpočtu. Politici přitom nejsou schopní se domluvit, jak ho dostat pod kontrolu.
„Politicky se to může ukázat jako nepřekonatelný problém,“ uvádí ING. Situace v Belgii už delší dobu znervózňuje finanční trhy – v posledních měsících vystřelily do výše úroky, které musí ze svých dluhopisů platit, jen o něco méně než v případě Francie.
Co se dočtete dál
- Proč je na tom Belgie v jednom klíčovém ohledu ještě hůř než Francie.
- Proč se belgičtí politici nedokázali domluvit na novém rozpočtu.
- Co tím z hlediska finančních trhů riskují.
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