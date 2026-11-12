Připojit nový energetický zdroj, výrobní podnik nebo baterii k elektrické síti je v poslední době velký problém. Kapacita je „vybookovaná“ na dlouho dopředu. Aby distribuční společnosti mohly všechny žadatele připojit, musely by investovat miliardy do posílení sítí, což by se promítlo do cen elektřiny pro všechny. Z nemalé části přitom síť blokují spící „zombie“ projekty spekulantů, které se s velkou pravděpodobností nikdy nerealizují.
Problém mělo aspoň z části vyřešit zavedení nevratných kaucí, které by museli žadatelé o připojení složit a které by jim v případně nerealizace projektu propadly. Výsledek je však pro energetiku spíš zklamáním.
Co se dočtete dál
- Kolik výkonu blokují spící projekty.
- Kolik zablokované kapacity v síti se díky zavedení kaucí podařilo uvolnit.
- Kdo o připojení k síti žádá.
- Jak situaci zhoršil nástup umělé inteligence.
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