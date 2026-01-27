Zablokovanou elektroenergetickou síť označují experti za jeden z největších problémů nejen tuzemské energetiky. Kdo chce připojit fotovoltaiku, baterku nebo třeba výrobní podnik, nezřídka narazí na to, že ho distributor kvůli vyčerpané kapacitě v místě odmítne. Částečně je to proto, že provozovatelé „drátů“ jsou zahlceni spekulativními žádostmi, kdy podávající nic připojit neplánují a jen věří, že schválenou žádost dříve či později někomu přeprodají. Situace se ještě více vyhrotila po nástupu umělé inteligence.
Co se dočtete dál
- Na co spekulanti cílí a proč provozovatelé sítí zahlcují.
- Kolik budou muset za připojení zaplatit žadatelé kvůli AI botům.
- Proč je kapacita sítě v mnoha oblastech vyblokovaná.
- Jaké kroky k odblokování sítě již stát podnikl.
