Při výstavbě elektráren, které mají nahradit dosluhující uhelné zdroje a zajistit, aby Česko po roce 2030 nezůstalo bez energie, jede stát stylem brzda–plyn. S ohledem na hrozící brzký konec „špinavých“ zdrojů ministerstvo průmyslu nejdříve neobvykle rychle připravilo podmínky takzvaných kapacitních aukcí, v rámci kterých chce mezi investory do nových záložních elektráren rozdělit 75 až 150 miliard korun.
Kvůli řadě nejasností však resort vypsání aukcí nakonec odložil a přislíbil pravidla přepracovat s tím, že času je dost. Jejich novou verzi nyní zveřejnil a opět tlačí, aby vše proběhlo co nejrychleji.
Co se dočtete dál
- Kdy měla a kdy by skutečně mohla proběhnout první aukce podpory pro elektrárny.
- Proč stát její termín posunul.
- Jaké byly obavy investorů.
- Jak se mění pravidla pro rozdělování podpory.
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