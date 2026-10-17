Při výstavbě elektráren, které mají nahradit dosluhující uhelné zdroje a zajistit, aby Česko po roce 2030 nezůstalo bez energie, jede stát stylem brzda–plyn. S ohledem na hrozící brzký konec „špinavých“ zdrojů ministerstvo průmyslu nejdříve neobvykle rychle připravilo podmínky takzvaných kapacitních aukcí, v rámci kterých chce mezi investory do nových záložních elektráren rozdělit 75 až 150 miliard korun.

Kvůli řadě nejasností však resort vypsání aukcí nakonec odložil a přislíbil pravidla přepracovat s tím, že času je dost. Jejich novou verzi nyní zveřejnil a opět tlačí, aby vše proběhlo co nejrychleji.

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Co se dočtete dál

  • Kdy měla a kdy by skutečně mohla proběhnout první aukce podpory pro elektrárny.
  • Proč stát její termín posunul.
  • Jaké byly obavy investorů.
  • Jak se mění pravidla pro rozdělování podpory.
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