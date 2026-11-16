Jihokorejský parlament se zřejmě bude zabývat krachem jednání mezi státní společností Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility o smlouvě na stavební práce při výstavbě dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. Informoval o tom o víkendu jihokorejský tisk. Smlouvu na stavbu nových bloků v Dukovanech to ale neohrozí.
Slyšení navrhl poslanec opoziční Strany lidové moci (PPP) Pak Song‑min. Podle něj se jihokorejské konsorcium potýká s vnitřními problémy. Odvolal se přitom na informace médií, podle nichž se KHNP snažila ukončit jednání o smlouvě se společností Daewoo ve prospěch jiného subdodavatele. Jako hlavní důvod bylo uvedeno, že se stranám nepodařilo překlenout rozdíly ohledně výše smluvní částky.
S návrhem na slyšení souhlasil i poslanec vládní Demokratické strany Pak He‑song. Ten uvedl, že Národní shromáždění by mělo prošetřit obvinění, že KHNP důrazně usilovala o změnu dříve dohodnutých smluvních podmínek
Jihokorejský ministr průmyslu a obchodu Kim Čung‑kwan na síti X napsal, že v pátek prostřednictvím videokonference jednal s českým protějškem Karlem Havlíčkem (ANO), kterého ujistil, že stavba bude dokončena v dohodnutém termínu. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.
Společnost KHNP informovala o konci jednání s konsorciem jihokorejských firem koncem října. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Společnost však uvedla, že dohodnutý harmonogram, včetně plánovaného zahájení výstavby, zůstává beze změn.
Stavba nových jaderných bloků v Dukovanech by v Česku měla být největší zakázkou. Náklady na výstavbu dvou reaktorů v cenách loňského roku činí 407 miliard korun.
Od podpisu smlouvy o výstavbě dukovanských bloků v minulém roce KHNP zatím uzavřela například smlouvu na projektové a inženýrské práce se společností KEPCO Engineering & Construction, dále smlouvu na dodávku jaderného parního systému s Doosan Enerbility a smlouvu na dodávku turbogenerátoru se stejnou společností.
Kromě toho pokračují jednání o smlouvě na dodávky jaderného paliva s KEPCO Nuclear Fuel a o smlouvě na uvedení elektrárny do provozu a její údržbu s KEPCO KPS. Uzavření obou smluv se předpokládá v příštím roce.
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