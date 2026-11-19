Když chceš nenávist soukmenovců vůči oponentům zesílit na maximum, přidej k urážkám, výhrůžkám a posměchu také peníze. Máloco funguje v kyberšikaně lépe. Kolik bere, kdo ho tajně platí, odkud dostal grant. Financování ze zahraničí přitom působí nejméně dvojnásobně oproti „z našich daní“. Jestli je to pravda a jestli jsou čísla přesná, není podstatné.
Zatímco z celostátní politiky se věcné argumenty a fakta pozvolna vytrácejí, z veřejných výstupů některých politiků a jejich stoupenců již zmizely zcela. U některých ani nikdy nebyly. Nejvíc se to projevuje právě v osobních útocích proti odpůrcům.
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