Zatímco ještě před několika lety byl nákup umění doménou úzkého okruhu sběratelů, dnes se stále častěji objevuje i v běžných domácnostech. Trh s uměním nastartovala pandemie. Investoři tenkrát hledali pro své peníze bezpečný přístav, postupně se ale zájem o umělecká díla rozrostll i do jiných skupin a obliba umění se odráží aktuálně i ve výběru dárků. „V posledních letech skutečně pozoruji, že lidé stále častěji pořizují umělecká díla jako dárky. A nejde zdaleka jen o Vánoce. Obrazy se darují k narozeninám, významným životním jubileím, výročím nebo jiným příležitostem,“ říká Martin Kodl, majitel Galerie Kodl.
Stejný trend pozoruje také Patrik Hábl, jeden z našich nejžádanějších malířů současnosti. Od covidu se na něj stále častěji obrací sběratelé s prosbou o vánoční nákup obrazu pro své nejbližší. „Přesto by si obdarovaný měl obraz nakonec po domluvě vybrat sám. Aby mu konvenoval a dělal radost. Bude to právě on, kdo s obrazem stráví zbytek života. Nikdo nechce zažívat stejné chvíle jako při rozbalování nevyžádaného dárku v Pelíšcích,“ dává příklad Hábl.
Žena nechtěla vídat mrtvého krtka
Darovat obraz není stejné jako darovat mobil nebo ponožky. Více ukáže, jak obdarovaného znáte. Patrik Hábl proto sběratelům radí, aby obrazy vybírali společně s blízkými, tak předejdou zbytečným nedorozuměním. Platí to nejen na Vánoce, ale během celého roku.
„Jeden můj sběratel si koupil obraz, následně nachystal večeři se svíčkami a radoval se z nového nákupu do okamžiku, než se vrátila od rodičů jeho žena, která stejné nadšení už nesdílela.“ Obraz nakonec musel putovat do kanceláře, vypráví a přidává další příběh: „Jiný můj sběratel si koupil obraz a po týdnu mi telefonoval, jestli by ho nebylo možné vyměnit za jiný, protože jeho žena v pravém spodním rohu začala vidět mrtvého krtka.“
Ideální stav je podle něj takový, kdy přijede celá rodina včetně dětí a všichni členové společně vyberou konkrétní dílo. „Díky tomu nikdo nikomu nemusí nic vyčítat, nikdo se na nikoho nezlobí, radost je společná,“ dodává malíř, který se dostal i do výběru prestižního aukčního domu Sotheby’s a o jehož díla mají zájem významní sběratelé z mnoha míst, od San Franciska až po Tchaj‑wan.
Dárek, který může získávat na ceně
Oslovení odborníci se shodují, že darovat umění má mnoho výhod. Je to jedna z mála věcí, která má potenciál přetrvat generace a postupně zvyšovat hodnotu v čase. Například obrazy Josefa Bolfa se relativně nedávno prodávaly za tisíce a nyní je jeho autorský rekord přes 1,6 milionu korun. Malba Chlapec z ulice Josefa Čapka se zase v roce 2010 vydražila za tři miliony korun, o 12 let později už za stejné dílo kupec zaplatil 18 milionů.
Rozdílné vnímání estetiky
Umění si dávají pod stromeček celebrity po celém světě. Například Rihanna vlastní ikonickou skulpturu delfína od slavného umělce Jeffa Koonse, kterou před několika lety dostala jako vánoční dárek. Michelle Obama zase koupila pro svého manžela, bývalého prezidenta Baracka Obamu, k Vánocům originální kresbu od Valentina Dixona.
Umění se často objevuje pod stromečkem i v českých byznysových rodinách. Jak potvrzuje Pavlína Pudil, česká podnikatelka, mecenáška umění a filantropka. „Baví mě uvažovat, co se konkrétnímu člověku bude líbit, čím se bude chtít obklopit ve svém soukromém prostoru,“ říká.
Umění pod stromečkem může podle ní také jemně posouvat vnímání estetiky obdarovaného. „Loni našli rodiče pod stromečkem obraz od současného mladého malíře, kterého jsem chtěla koupí podpořit, a zároveň jim udělat radost. Pro ně to byla oproti předchozím dárkům velká změna a trvalo pár dní, než si na obraz zvykli. Nakonec jsme ho společně pověsili na zeď a dnes už je přirozenou součástí jejich každodenního života a radost jim opravdu dělá,“ říká zakladatelka The Pudil Family Foundation a Kunsthalle Praha.
„Podobně obdarovávám i své děti. Mají svůj vlastní vkus, který se proměňuje, a v jejich soukromém prostoru jim dávám volnost. Někdy dostanou litografii od současných českých autorů, jindy drobné práce jiných umělců,“ dodává.
Kupci bývali muži, teď umění darují i ženy
Vánoční efekt na trhu s uměním pozorují galeristé, malíři i prodejci. Jakub Svoboda, šéf start‑upu 100ks, který nabízí limitované edice uměleckých tisků i originální díla současných českých a slovenských umělců, potvrzuje, že předvánoční období je z hlediska prodejů jejich nejsilnějším obdobím. „Ne u tisků, ale u originálů. U tisků jde u nás primárně o to, jakou edici vydáme. A je jedno, jestli je to únor, červenec nebo prosinec,“ vyjmenovává.
Zákaznické chování se však před Vánoci výrazně proměňuje. „Po většinu roku lidé kupují umění hlavně pro sebe, obvykle po společném domácím rozhodování. V listopadu a prosinci se to otočí a lidé nakupují pro druhé,“ říká Jakub Svoboda.
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„Zajímavé je, jak dlouho dopředu se u nás vánoční nákupy dějí. Pravidelně vidíme, že si někteří zákazníci koupí konkrétní edici s konkrétně vybraným číslem tisku už několik měsíců před Vánoci a pak ji třeba v kanceláři schovávají jako dárek,“ vysvětluje Svoboda.
Podle něj je umění skvělým dárkem pro „kohokoliv, kdo už má tak nějak všechno. Zároveň je to ale dárek, na kterém se pozná, jak dobře toho druhého znáte. Vnitřní estetiku má každý úplně jinou a trefit ji na první dobrou rozhodně není snadné. Část vánočních nákupů jde po velkých jménech, ale opravdu velká část se rozprostře přes celý katalog,“ vysvětluje.
Patrik Hábl si všímá ale i dalšího trendu. Zatímco obrazy v minulosti nejčastěji vybírali muži „jako investici, radost, trend, posedlost, gamblerství“, nyní se mezi kupujícími začínají objevovat také ženy. Všichni oslovení se shodují, že by se umění k Vánocům dávat mělo.
„V tomto typu dárku se totiž velmi krásně propojuje vše, co v sobě umění má: radost, krásu, emoce, vzpomínky, energii a v neposlední řadě i schopnost propojovat lidi mezi sebou,“ říká Pavlína Pudil.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vánoce.
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