Dárcovská SMS (DMS) je jedinečný český projekt s dlouholetou tradicí, který funguje již od roku 2004. Jedná se o efektivní způsob mobilního dárcovství zastřešený Fórem dárců a Asociací provozovatelů mobilních sítí. Tato dárcovská platforma je za rovných podmínek dostupná všem neziskovým organizacím napříč celým Českem. Představuje totiž uživatelsky velmi jednoduchou a rozšířenou formu podpory, která umožňuje získávat finanční příspěvky od jednotlivců prostřednictvím textových zpráv. Během let si DMS stabilně udržuje svou pozici a dokáže pružně reagovat na proměňující se podmínky na trhu. V posledních letech prošla však řadou inovací – dárci skrze ni mohou darovat opakovaně, snadno získají potvrzení o daru a mají na výběr ze šesti cenových hladin.
22 let dárcovské SMS
Více než dvacetiletá existence tohoto mobilního dárcovského nástroje přinesla řadu významných milníků. Za celou historii dárcovských SMS jich bylo zasláno 27,9 milionu v celkové hodnotě přesahující jednu miliardu korun (1 044 510 491 Kč). Aktuální bilanci lze sledovat na online počítadle dostupném na webu Dárcovské SMS. Nejdelší aktivní projekt udržuje nadace Pomozte dětem, její projekt DMS KURE běží již od počátku dárcovské SMS. Dárcovská SMS tak i po dvou dekádách dokazuje, že spojení technologie a solidarity může mít výrazný dopad.
V roce 2025 se pomocí 620 823 jednorázových a trvalých dárcovských SMS vybralo téměř 48 milionů korun. Z této částky tvořily zprávy typu DMS 90 necelých 36 procent, přičemž vynesly 17,1 milionu korun. Tato hladina si tak dlouhodobě udržuje pozici té nejpopulárnější. Druhou finančně nejpřínosnější hladinou byla v tomto roce DMS 190, která přinesla 12,3 milionu korun. Nově zavedené hladiny (290 a 490) pak za pouhé čtyři měsíce své existence vygenerovaly 11 procent z celkově poskytnuté částky prostřednictvím DMS, což představuje 5,3 milionu korun.
V posledních letech patří mezi nejsilnější projekty DMS KURE – projekt organizace Pomozte dětem, SVETLUSKA – projekt nadačního fondu Českého rozhlasu, PARAPLE – projekt organizace Centrum Paraple. Právě DMS heslo SVETLUSKA se v roce 2025 stalo nejvyužívanějším a přineslo téměř 10,5 milionu korun.
V roce 2025 dárci poslali 219 tisíc jednorázových DMS v celkové hodnotě 24,7 milionu korun a 402 tisíc trvalých DMS, které přinesly 23,1 milionu korun. Výnos z trvalých zpráv tak tvořil necelou polovinu ročního objemu finanční pomoci.
Pravidelné dárcovství obecně představuje dlouhodobou a stabilní oporu pro neziskové organizace, kterým zajišťuje kontinuálně finanční příspěvky. Trvalé DMS využívá stabilní základna pravidelných dárců a napomáhá k rozvoji individuálního dárcovství. Prostřednictvím pravidelné měsíční DMS podpory darují lidé již pátým rokem každoročně přes 21 milionů korun ročně. Od spuštění tohoto projektu bylo přijato 3,1 milionu DMS v celkové hodnotě téměř 160 milionů korun.
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Oblasti podpory
Mezi nejvíce podporované oblasti patří projekty pro lidi se zdravotním postižením a nemocné, humanitární pomoc a lidská práva. Následuje pomoc dětem, mládeži a sociálně znevýhodněným skupinám. Roste také oblíbenost dárcovských SMS zaměřených na vzdělávání a výzkum. Dárci navíc velmi solidárně a pružně reagují na živelní katastrofy.
Potvrzení o daru
Lidé využívají možnost vygenerovat si potvrzení o daru, které je k dispozici od roku 2022. Od počátku své existence si ho nechalo vystavit 21 032 dárců, a to na příspěvky v celkové hodnotě 10,1 milionu korun.
Na základě výzkumu veřejného mínění agentury Reppublika Research & Analytics CEE uvádí 29 procent respondentů, že možnost nechat si potvrzení vygenerovat pro ně byla přímou motivací k přispění. Pro 47 procent dotazovaných (oproti 36 procentům v roce 2025) bylo hlavním důvodem daňové zvýhodnění. Naopak pro 20 procent dotazovaných je tato daňová úleva nezajímavá. Neměnný pak zůstává postoj 57 procent dotazovaných, kteří potvrzení vnímají jako způsob, jak se ujistit, že sbírka není podvodná.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Byznys pomáhá.
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