Důvěra v českou ekonomiku letos v listopadu meziměsíčně stoupla o 2,3 bodu na hodnotu 100,2 bodu. Oznámil to v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s říjnem stoupla důvěra u podnikatelů a mírně také u spotřebitelů. Meziročně se ale u podnikatelů i spotřebitelů snížila. Podnikatelská nálada se v listopadu zlepšila i v Německu, uvedl tamní hospodářský institut Ifo.
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„Celkové vyznění průzkumu zapadá do scénáře pokračujícího mírného růstu české ekonomiky, taženého domácí spotřebou a zahraniční poptávkou,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Největší riziko nyní představují ceny energií, které mohou dále zvyšovat inflační očekávání firem i domácností,“ dodal.
Mezi podnikateli se indikátor důvěry meziměsíčně zvýšil o 2,8 bodu na hodnotu 99,4. „Za listopadovým růstem ekonomického sentimentu podnikatelů stojí především průmysl, kde poměrně významná část podniků přehodnotila původně negativní očekávání ohledně tempa růstu výrobní činnosti v příštích měsících,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.
Důvěra podnikatelů v průmyslu v hospodářství země stoupla proti říjnu o sedm bodů na 97,5 bodu. Zvýšila se také v obchodě, a to o 1,4 bodu na hodnotu 93,6. Klesla naopak ve stavebnictví o 5,3 bodu na 106,1 bodu a ve vybraných odvětvích služeb o 0,5 bodu na 101,4 bodu. Ve srovnání s loňským listopadem se důvěra v ekonomiku snížila mezi podnikateli celkově o 0,5 bodu.
Důvěra spotřebitelů v listopadu meziměsíčně vzrostla o 0,2 bodu na hodnotu 104,5. „Domácnosti jsou mírně optimističtější v očekávání své vlastní finanční situace i ve výhledu vývoje celkové ekonomické situace v Česku,“ sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
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Hlavní finanční analytik Provident Financial Petr Javůrek ale upozornil na to, že důvěra spotřebitelů v ekonomiku je i přes meziměsíční nárůst nižší než loni. „Domácnosti jsou navzdory stabilnímu ekonomickému výhledu o něco pesimističtější, než byly před rokem. V příštích měsících neočekáváme výraznější změny sentimentu,“ uvedl.
Podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích 12 měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se meziměsíčně mírně snížil. Stoupl naopak podíl domácností, které očekávají zlepšení své finanční situace. Přesto se však mírně zvýšil počet lidí, kteří neplánují v příštích 12 měsících pořizovat velké nákupy. V meziročním srovnání byla důvěra spotřebitelů v ekonomiku v listopadu o sedm bodů nižší.
Optimismus u sousedů
Pozitivní sentiment cítí i v sousedním Německu. Podnikatelská nálada v zemi se v listopadu opět zlepšila. Hodnota indexu, který ji sleduje, vzrostla na 90,6 bodu ze zpřesněné říjnové hodnoty 90,1 bodu. Oznámil to mnichovský hospodářský institut Ifo. Analytici, které oslovila agentura Reuters, odhadovali, že index vzroste na 90,5 bodu.
„Oživení německé ekonomiky pokračuje, chybí mu však širší záběr,“ uvedl prezident Ifo Clemens Fuest. Německé podniky jsou podle něj spokojenější s aktuální situací a optimističtější jsou ve svých očekáváních.
Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo po šesti měsících zlepšování v řadě v listopadu zhoršila. Horší náladu hlásili především výrobci spotřebního zboží. V sektoru služeb se nálada zlepšila a oživení pokračovalo také v logistice. V obchodě hodnota indexu opět vzrostla, naopak ve stavebnictví mírně klesla.
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