ODS má problém, a to takový, že velký. Preference jdou dolů, strana jako by nevěděla, čí je, koho vlastně chce oslovovat. Voliče mate rozdílnými názory členů na zásadní témata dnešní politiky. Straníci se, jako vždy, když se nedaří, hádají: Co je třeba udělat? Která témata akcentovat? Jak naložit s vedením? Jak zajistit pořádný leadership?
Otázky jsou to sice dobré a jejich řešení může ven z průšvihu pomoci. Ale ta úplně nejdůležitější otázka chybí. Zní takto: Je vůbec strana, která se definuje jako pravicová, schopná v současném Česku oslovit tolik voličů, aby mohla pomýšlet když už ne na vítězství, tak aspoň na výrazný úspěch?
Co se dočtete dál
- Co se snaží ODS se sebou udělat, co je správné a co naopak naprosto nedostatečné?
- Jaký je skutečný podíl pravicových voličů v Česku a proč je jich tak málo?
- Jak by se ODS přesto mohla stát součástí vítězné volební strany?
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