Americká cestovní skupina Expedia Group oznámila, že přebírá brněnskou technologickou společnost Kiwi.com. Tento obchod představuje nejen pokračující konsolidaci v odvětví, ale i jeden z nejvýznamnějších dealů pro českou startupovou scénu. Zároveň mění rovnováhu sil na globálním trhu online prodeje letenek.
Pro Expedii, která provozuje cestovní platformy Expedia, Hotels.com či Vrbo, to znamená možnost nabídnout svým zákazníkům širší paletu cestovních tras a pokrýt i specifické nízkonákladové spoje, které dosud v její nabídce chyběly. Je to pro ni také posílení pozice na evropském trhu, kde dosud čelila silné konkurenci místních i mezinárodních vyhledávačů.
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