Lidi v mém okolí odposlouchává Bezpečnostní informační služba (BIS), prohlásil v neděli prezident Miloš Zeman. Vše se podle něj děje na příkaz šéfa této tajné služby Michala Koudelky. Zeman zároveň tvrdí, že je odposloucháván i on sám. „Já ale mobilní ani jiný telefon nemám. Ale když se s nimi bavím, jsem odposloucháván i já,“ řekl prezident v rozhovoru pro server Blesk.cz. Zároveň zkritizoval premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, že tomu nezabránil.

Podle Zemana trvají odposlechy už několik let a týkají se jeho ekonomického poradce Martina Nejedlého, jemuž chybí bezpečnostní prověrka a má vazby s Ruskem. Dříve tam obchodoval a v Česku měl společnou firmu s ruským ropným kolosem Lukoil. Loni během covidových opatření odletěl do Moskvy jednat se státním podnikem Rosatom, který měl zájem o dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Také se sešel s poradcem tamního prezidenta Vladimira Putina.

Nejedlý je však podle Zemana jen okrajovým jménem. Koho dalšího BIS měla odposlouchávat, však už prezident neuvedl. Odvolal se pouze na své dva zdroje u této kontrarozvědky.

Zeman se nechal slyšet, že kvůli odposlechům se obrátil i na premiéra Babiše. Ten mu údajně řekl, že odposlechy nechal zastavit. „Ale nebyla to pravda, z útrob BIS jsem se dozvěděl, že odposlechy pokračují,“ tvrdí prezident.

Zemanovy výtky Babiš odmítá. „Vláda ani já jako premiér nemáme žádnou kompetenci pro povolování a zastavování odposlechů,“ reagoval ministerský předseda. „Samozřejmě nemám ani žádné informace o tom, koho BIS nebo policie odposlouchávají. Zásadně odmítám to, že bych se kdykoliv zajímal o to, koho naše služby odposlouchávají,“ dodal premiér.

„Pro mě to není nic překvapivého, pokud lidé z okolí prezidenta nedisponují žádnou bezpečnostní prověrkou a jsou v hledáčku bezpečnostních služeb,“ komentovala poslankyně Jana Černochová (ODS) Zemanova slova v pořadu Partie televize CNN Prima News.

Konkrétní tvrzení prezidenta republiky nebudeme komentovat. Ve všech případech bez výjimky se BIS řídí platnými zákony, které platí pro všechny občany stejně. Pokud má kdokoliv pochybnosti o činnosti BIS, může se obrátit na Stálou komisi pro kontrolu činnost BIS Parlamentu ČR. — BIS (@biscz) August 22, 2021

Poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) uvedl, že se ještě v srpnu pokusí svolat schůzku sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS, jejímž je předsedou. Členové komise už v uplynulém týdnu HN sdělili, že by měl Zeman dodat o odposleších důkazy, aby se komise věcí zabývala.

Bezpečnostní expert vysoké školy Cevro Tomáš Šmíd zároveň HN vysvětlil, že pokud má BIS podezření, že ústavní činitel či kdokoliv jiný pracuje proti českému státu, tak není důvod, aby se k tomu nesnažila tajná služba získat informace i prostřednictvím odposlechů. „Problém by byl, kdyby to BIS dělala bez formálního povolení. To ale nepředpokládám, obzvlášť když by šlo o politiku,“ uvedl Šmíd.

Podle právníka Petra Vališe rozhoduje podle zákona o BIS o použití odposlechů soud.

Šéf BIS Koudelka se s kritikou Zemana potýká dlouhodobě. Prezident dokonce po premiérovi několikrát žádal jeho odvolání, následně tlačil, aby Koudelka odešel z čela BIS v polovině srpna, tedy ve chvíli, kdy měl skončit jeho mandát.

Babišova vláda však nakonec Koudelku pověřila zastupováním až do chvíle, kdy bude jmenován její nový šéf. Premiér se nechal slyšet, že o novém řediteli kontrarozvědky by měla rozhodnout až nová vláda, která vyjde z říjnových voleb. Sám Zeman nyní uvedl, že kdyby Koudelka v srpnu skončil, informace o odposleších by nezveřejnil.

Důvodů, proč se Zeman chce zbavit Koudelky, je více. Jedním z nich je, že BIS se údajně zajímá právě o aktivity lidí v prezidentově okolí. Vedle Nejedlého se jedná také o trestně stíhaného kancléře Vratislava Mynáře.

Vztahy mezi Koudelkou a Zemanem poškodila také tři roky stará aféra novičok. „Zeman tehdy po Koudelkovi chtěl, aby BIS přišla se závěrem, že se v Česku vyráběla a skladovala látka, kterou ruští agenti otrávili Sergeje Skripala, a pomohl tak verzi Moskvy, že Rusko za útokem nestojí. Nabízel mu za to povýšení do generálské hodnosti. Koudelka odmítl a od té doby je na černé listině Hradu,“ řekl nedávno HN dobře informovaný a důvěryhodný zdroj.

Zeman a BIS se také rozcházejí v dalších otázkách. Prezident prosazuje spolupráci s Ruskem a Čínou. BIS však stále častěji varuje před bezpečnostními hrozbami, jež pocházejí z obou těchto zemí.