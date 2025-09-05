Úkol zněl jasně. Prezident Petr Pavel bude v úterý přesně v polovině svého mandátu, podívejme se, jak na tom je. Třeba ve srovnání se svým předchůdcem Milošem Zemanem.
A těžko z toho může být něco jiného než pochvala. Uznejte sami.
Počet slavnostních ceremoniálů odemykání korunovačních klenotů v nestřízlivém stavu: Zeman 1, Pavel 0.
Počet oslav konce druhé světové války na ruské ambasádě nebo přímo v Kremlu: Zeman 2, Pavel 0.
Co se dočtete dál
- Jak lidé hodnotili Miloše Zemana v první polovině mandátu.
- Kdo radí Petru Pavlovi.
- Co doopravdy prověří současného prezidenta.
