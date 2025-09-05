Úkol zněl jasně. Prezident Petr Pavel bude v úterý přesně v polovině svého mandátu, podívejme se, jak na tom je. Třeba ve srovnání se svým předchůdcem Milošem Zemanem.

A těžko z toho může být něco jiného než pochvala. Uznejte sami.

Počet slavnostních ceremoniálů odemykání korunovačních klenotů v nestřízlivém stavu: Zeman 1, Pavel 0.

Počet oslav konce druhé světové války na ruské ambasádě nebo přímo v Kremlu: Zeman 2, Pavel 0.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak lidé hodnotili Miloše Zemana v první polovině mandátu.
  • Kdo radí Petru Pavlovi.
  • Co doopravdy prověří současného prezidenta.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.