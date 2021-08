Vláda Andreje Babiše tento týden schválila navýšení rozpočtu na české předsednictví EU, které začne v červenci 2022. Koalice dlouho čelila kritice odborné veřejnosti, že předsednictví podceňuje, protože na něj nevyčlenila dost lidí, zejména do Bruselu. Nově má do českého týmu při EU přibýt dalších 11 pracovníků (k 58 už dříve vyčleněným). Podle unijní velvyslankyně Edity Hrdé je to dostatečná posila. „Mělo by to takto s novým počtem lidí kvalitně fungovat,“ říká v rozhovoru pro HN.

HN: Český tým v Bruselu, který vedete, posílí o jedenáct lidí. Proč právě tento počet?

Udělali jsme si rozvahu toho, jaká témata nás během předsednictví čekají a kde bychom podle toho zcela realisticky potřebovali někoho dalšího. Na základě debaty s jednotlivými ministerstvy a Úřadem vlády nám vyšlo těch jedenáct pracovních míst.

HN: Měli jste vyšší požadavky?

Naše požadavky nebyly snad vyšší, spíš jsme řešili, kde přesně ti lidé mají být. Protože někdy potřebujete člověka v Praze, jindy je výhodnější mít ho v Bruselu. Kromě posílení Bruselu proto budou na předsednictví pracovat další dvě desítky lidí navíc na úřadech v Praze.

HN: Co přesně posílí?

Tiskový tým, abychom správně informovali, oblast finančních politik, kde se čeká komplikované vyjednávání o rozpočtu, další lidé se budou věnovat nedávno představenému „zelenému“ balíčku Fit for 55. Jde to napříč agendami.

