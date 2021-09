Když už se člověk rozhodne investovat, začne řešit, kam investovat. Načítá články, knihy, příručky, rady odborníků a dojde lehce do bodu přehlcení, kdy to vzdá. Je proto potřeba vybrat si nějaké jedno stálé vodítko, které dokáže být v investicích inspirativní. A tím vodítkem mohou být investiční plány a návyky českých dolarových milionářů.

Již 10 let probíhá výzkum mezi českými a slovenskými milionáři vedený J&T Bankou, který se mimo jiné pravidelně zaměřuje na to, jak investují a kde vidí příležitosti. Zanalyzovali jsme proto všechny ročníky výzkumu a vytvořili návod, jak investovat jako dolarový milionář.

Do čeho investovat?

Jednou začas provádíme v Hospodářských novinách mezi analytiky anketu, do čeho dnes investovat milion korun. Většinou se sejdou tipy na akcie, nemovitosti, pozemky, korporátní dluhopisy, nějaké zlato a ti ostřílenější by si vsadili i na kryptoměny. Když stejnou otázku dostali dolaroví milionáři, tak drtivá většina z nich radí investovat hlavně do sebe a své rodiny. Tím myslí jak vlastní vzdělání, tak vzdělání svých dětí. Často se zapomíná, že jedna z nejvýnosnějších investic je do sebe samých. Když se naučíte programovat a zvýšíte tím svou mzdu třeba z 20 tisíc korun na 30 tisíc korun měsíčně, je to při dnešním nedostatku zaměstnanců bezriziková investice s více než dvojcifernými výnosy. To vám finanční trhy nikdy nenabídnou. Mezi nejperspektivnější obory pak milionáři řadí právě IT a hlavně obory spojené s průmyslem. Vyzdvihují je podstatně více než obecně česká populace. Už tolik nefandí třeba ekonomii, na rozdíl od většiny občanů.

Jak ale investovat peníze?

Druhou nejlepší investicí je podle českých dolarových milionářů vlastní podnikání, na to ale nemá každý vlohy, odvahu, nápad nebo mu zkrátka vyhovuje zaměstnanecká pozice. Co se týče peněžních investic, tak se čeští milionáři za posledních 10 let zásadně posunuli k rizikovějším investicím. Dané je to obecně prostředím nízkých úrokových sazeb, které každého, kdo chce alespoň něco vydělat, tlačí brát na sebe větší riziko. Za posledních 10 let tak z jejich žebříčku perspektivních investic prakticky zmizely státní dluhopisy či spořicí nástroje jako termínované vklady. Jejich dřívější konzervatismus byl daný také dozvuky finanční krize. Proti americkým nebo evropským souputníkům měli v akciích o polovinu méně. Už od prvních výzkumů však považovali za nejperspektivnější investici stavební pozemky a zůstalo jim to dodnes. Podle dat se skutečně jen v letošním druhém čtvrtletí meziročně zvýšily ceny těchto pozemků o 19 procent a analytici očekávají další růst, i když mírnější. Zásadní je ale v posledních letech prudký příklon českých milionářů k investicím do zahraničních akcií. Příležitosti nicméně vidí i v těch českých.

Na která odvětví se zaměřit?

Při investicích do akcií by měl vždy investor brát v potaz, jaký má které odvětví potenciál. Čeští milionáři jsou přesvědčení o zářné budoucnosti IT služeb, kam patří třeba cloudové služby. Přeloženo do investičního jazyka, jde jak o technologické dravé růstové firmy, tak již ustálené giganty typu Amazon či Google. Dále věří biotechnologiím a nanotechnologiím. K biotechnologickým firmám patří například ty rozvíjející revoluční metodu CRISPR, umožňující editaci genů a potenciálně léčení geneticky podmíněných nemocí. Nanotechnologické firmy působí zase například v oblasti vývoje nových materiálů. Slibný vývoj pak čtvrtina milionářů vidí u odpadového hospodářství. Milionáři do těchto odvětví investují třeba prostřednictvím vstupů do firem nebo start-upů, pro drobného investora ale zůstávají k dispozici staré dobré akcie firem v daných odvětvích.

Jak se chovat v krizi?

Příchod pandemie v minulém roce jasně ukázal, jak důležité je zvládat svou psychiku. Kdo si vydržel sedět na rukách a neprodat akcie, nebo dokonce přikoupit, udělal nejlépe. A docílit takového klidu lze jediným způsobem: mít dlouhodobý plán. Čtyřicet procent českých dolarových milionářů investuje dlouhodobě a pravidelně, v případě loňských propadů na trhu se tak nenechali znepokojit a jednoduše dodrželi původní investiční plán. Přibližně čtvrtina tvrdí, že se nenechala strhnout ani výprodeji jiných investorů a při pokleslých cenách se snažila naopak dokupovat. Pětina uvádí, že výkyvů na finančních trzích aktivně využila. Asi čtvrtina dolarových milionářů zůstala trpělivá a nedělala nic. Ke klidné reakci, jak shodně všichni přiznávají, jim také napomohli privátní bankéři.

Od koho si nechat poradit?

Kromě privátních bankéřů milionáři berou při svých investicích v potaz názory přátel a rodiny, s tím, že svým přátelům a známým v investicích důvěřují více. V praxi to vypadá asi takto: Nejraději hrají čeští milionáři golf, a tak se sejdou na golfu, kde si řeknou, do čeho kdo investuje a jak to vidí s finančními trhy. Pak se poradí se svými privátními bankéři a rozhodnou se nakonec stejně sami. Drobní investoři rozdíly mezi privátními bankéři, analytiky a finančními poradci zatím příliš nevidí, dolaroví milionáři v tom mají jasno – privátní bankéři dobře znají investiční možnosti a portfolia svých klientů, zatímco radám analytiků a finančních poradců příliš nevěří. Začínající drobný investor tak může svého privátního bankéře najít v osobním bankéři a říci mu, jaká je jeho finanční situace a jaké má o investici představy. A nechat si poradit.

Jak se držet na řetězu?

Nemusí přijít zrovna globální krize, aby investor potopil své investice. Často za neúspěch může přeceňování vlastních sil. Lidé jsou náchylní ke zkreslením, kdy například při dobrých výsledcích přisuzují zásluhy sobě, zatímco při špatných smůla. Zajímavé proto je podívat se, jak vnímají své úspěchy dolaroví milionáři. Většina z nich přisuzuje svůj úspěch době, ve které začali podnikat. Následuje dobrý nápad, poté zázemí rodiny či blízkého okolí a v neposlední řadě též štěstí. Zajímavé je, jak diametrálně se liší pohled české populace na příčiny úspěchů milionářů. Hlavní zásluhu Češi přisuzují dobrému nápadu, následně kontaktům na správné lidi a počátečnímu kapitálu. Dolaroví milionáři tak mnohem více akcentují ve svém úspěchu vliv okolností, které nebyli schopni až tolik ovlivnit. A to je jedna z důležitých myšlenek, jichž se musí investor držet, a to že při investování by měl zůstat vždy nohama při zemi a nepřeceňovat své schopnosti.

Jak zajistit své dítě?

Jak už bylo zmíněno, velký důraz kladou co do investic milionáři na svou rodinu a děti. Většina z nich si myslí, že úspěch dokáže v budoucnu jejich potomkům zajistit vzdělání. Následují dobré vztahy v rodině a příkladné chování rodičů. Na druhou stranu nepovažují za tolik nutné vystudovat hned zahraniční univerzitu a také jen pětina udává, že nejlépe dětem zajistí předpoklady k úspěchu prožití neúspěchů. Byť právě to bývá motto v tisících motivačních citátů, ať u investování, nebo podnikání. Pouze 12 procent milionářů si myslí, že nejlépe zajistí úspěch dítěte finanční zázemí rodiny. Vzdělání tak hraje v očích milionářů jednoznačný prim. Mělo by to platit pro každého, byť u méně majetné populace mohou mít některé zmíněné faktory na úspěch větší vliv.

