Je to už skoro 20 let, co obyvatele Česka překvapilo, když před volbami zvedli telefon a ze sluchátka se ozvala nahraná zdravice tehdejšího předsedy ODS Václava Klause. Teď jeho následovníci v koalici Spolu, kterou vedle ODS tvoří ještě KDU-ČSL a TOP 09, šli ještě dál. V Olomouckém kraji, kde je lídrem předseda lidovců Marian Jurečka, začali obcházet domácnosti a zvonit u lidí doma.

„Je to náš lidovecký prvek kampaně, který jsem si vyzkoušel už loni s Ondrou Závodským v senátním obvodu Kladno. V Olomouckém kraji chceme takto obejít asi 200 volebních okrsků, kde si myslíme, že máme poměrně slušný potenciál,“ plánuje Jurečka. Toho, že by lidé na politickou návštěvu u dveří byli nevrlí, se neobává. „Když jsme si to loni vyzkoušeli, asi 90 procent reakcí bylo kladných,“ říká s tím, že se u něho inspirovali i předsedové dalších stran v koalici, a tak Petr Fiala z ODS obchází domácnosti v Jihomoravském kraji a Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 v Praze.

Netradičním prvkem kampaně se snaží Spolu zvrátit vývoj předvolebních preferencí, v nichž vede vládní hnutí ANO. A to – jak ukázala dvojice volebních modelů zveřejněných v neděli – dost přesvědčivě. Podle modelu Data Collect pro ČT hnutí ANO vede před druhými Spolu o tři procentní body a před třetími Piráty se STAN o čtyři, podle modelu STEM pro CNN Prima News dokonce o více než 12 procentních bodů před Spolu a 14 před Piráty se STAN. A aktivizovat voliče se tak musí snažit i oni.

Speciální nabídka Ještě na vás čeká 80 % článku. Přečtěte si tento a další články bez reklam a volte na základě informací, ne kampaně. Vedle přístupu k volebnímu zpravodajství budete mít: Přístup k veškerému obsahu HN

Mobilní aplikaci HN

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Nevybrali jste si? Přejděte na všechny nabídky předplatného HN.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »