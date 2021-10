Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že v minulosti koupil 16 nemovitostí ve Francii téměř za 400 milionů korun, jež poslal přes své offshorové firmy. Tedy takové, které jsou založené a registrované v takzvaném daňovém ráji. Se zjištěním přišel web Investigace.cz, jenž získal k Babišovým transakcím listiny v rámci nového globálního projektu Pandora Papers, za nímž stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.

1. Měl Andrej Babiš v roce 2009 dost peněz na to, aby si koupil nemovitosti ve Francii za 381 milionů korun?

Premiér tvrdí, že dost peněz měl, protože audit jeho příjmů již dříve ukázal, že si jen v letech 1996 až 2015 vydělal 2,4 miliardy korun. Audit si Babiš objednal v roce 2017 poté, co vypukla aféra s jeho nákupem tzv. korunových dluhopisů Agrofertu celkem za 1,5 miliardy korun. Kontrolu jeho příjmů udělaly společnosti PWC a EY.

Pokud z dokumentů vybereme sumu Babišových zdaněných příjmů jen mezi lety 1996 a 2009, z Agrofertu měl dostat zaplaceno pouze 60 milionů korun. Dalších 161,3 milionu korun k tomu získal díky prodeji akcií ve slovenské společnosti AFEED, a.s., a to na základě smlouvy z července roku 2009. Příjem nepodléhal zdanění. Celkem měl tedy oficiálně, podle svých dříve zveřejněných dokumentů, do roku 2009 k dispozici 221,14 milionu korun. Na nákup nemovitostí ve Francii by mu tak chybělo v daném roce zhruba 160 milionů korun. V roce 2010 nicméně prodal další akcie, a to ve společnosti Profrost, za 527,5 milionu korun čistého. Kdyby si tedy vzal na předchozí transakci zčásti půjčku, mohl ji tak v dalších letech doplatit.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »