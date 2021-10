Ceny bytů podle poradenské společnosti Deloitte jen ve druhém čtvrtletí letošního roku v krajských městech a v Praze stouply bezmála o pětinu. Tempo růstu bylo nejvyšší od roku 2015. Nabídka nových bytů nestačí poptávce. Rychlá výstavba a velká nabídka levných bytů jsou zatím přes veškeré sliby politiků iluzí. „Způsob, jak rychle nastartovat nabídku na trhu s byty či pronájmy, bych hledal ve změně legislativy, daňových pobídkách a podobně. Výstavba ze strany státu nebo obcí je sporná a rozdávat pozemky soukromým subjektům nelze,“ říká v rozhovoru pro HN Jiří Pácal, majitel realitní společnosti Central Europe Holding a poradce Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

HN: Ceny nemovitostí rostou, Česko už ale několik podobných období v historii zažilo. Bytová horečka přišla například před vstupem do Evropské unie či v roce 2007, před finanční krizí. Čím se liší současná situace?

Současný růst cen určitě podporují nízké úrokové sazby na úvěrovém trhu a nejistota z budoucnosti. To je pro všechna ta období společné.

V minulosti byla hlavní příčinou růstu cen hlavně poptávka tažená silnými populačními ročníky. Při vstupu do unie tady navíc panovala z dnešního pohledu legrační nejistota, že nás vykoupí cizinci.

Nyní si však nemyslím, že jde o rostoucí poptávku, ale naopak. Není nabídka, kdo nemá vážný důvod k prodeji, nemovitost drží. Porovnáme-li počty transakcí s celkovými počty domů a bytů, vychází z toho, že rodinný dům se prodává v průměru po 50 letech a byt po 22 letech. To, co teď vidíme, je zamrzlý trh s přehřátými cenami. A k tomu se nových bytů staví méně, než je potřeba. Pokud vidíme novou výstavbu, jde převážně o rodinné domky.

HN: Existuje reálný způsob, jak rychle administrativně zabrzdit růst cen?

Asi jedině hrubou silou, čímž se rozvrátí celý systém bydlení. To není vůbec nutné. Byty se za současné ceny prodávají, protože jsou kupci. A ceny jsou vysoko, protože je málo bytů na trhu. Stát by měl pomoci těm, kteří jsou v obtížích, objektivně se na trhu neuplatní, a pro zbytek vytvářet co nejlepší legislativní či daňová pravidla. Například kombinace půjček pro mladé a

zároveň prodloužení daňového testu na 10 let jde podle mě právě opačným směrem.

HN: Nemovitost je prý jediné aktivum, které dlouhodobě dokáže odolat inflaci. Dává koupě bytu smysl i při současných cenách s ohledem na zvraty v minulých letech?

Pořízení vlastního bydlení dává vždy smysl, pokud jej potřebujete, finančně to zvládnete a jste ochotní se starat. Každý ale musí zvážit, jak velký byt, na jak dlouho a kde potřebuje. Pokud to člověk nemá v životě srovnané, počkal bych. Bydlet v nájmu není žádný krok zpět.

HN: Kdo nemá na celý byt, nyní může investovat do nemovitostí prostřednictvím realitních fondů. Ty investorům nabízejí zhodnocení

kolem pěti šesti procent. Je takové zhodnocení reálné?

Pouze z výnosů to možné není. Aby byl výnos z investice pět až šest procent ročně, musí dosáhnout hrubý výnos vzhledem k pořízení okolo 10 procent. Takové bytové nemovitosti se na trhu najít nedají a každý si to snadno sám spočítá. Vyššího zhodnocení lze dosáhnout přeceněním majetku, ovšem pouze v případě, že dále porostou ceny bytových nemovitostí. To možné je, ale nikdo vám to nezaručí.

