Je po volbách a doufejme, že brzo bude sestavena nová vláda. Nebude to mít jednoduché, čeká ji řada problémů, které je potřeba vyřešit. Z ekonomického pohledu pro ni budou klíčové následující oblasti.

„Modernizace“ české ekonomiky

Model, který používáme poslední dvě desetiletí, se do značné míry vyčerpal. Technologicky se svět výrazně změnil a Česko nemůže zůstat pozadu. Českou ekonomiku je potřeba posunout směrem k činnostem s vyšší přidanou hodnotou. Jde o komplexní záležitost zahrnující školství, vědu, výzkum, podporu investic, daňový systém, modernizaci státní správy a řadu dalších oblastí. Zjednodušeně řečeno jde o to, posunout Česko k zemím, jako jsou země skandinávské, Německo nebo Korea.

Konsolidace veřejných financí

Současné nastavení financí vládního sektoru je v krátkodobém a střednědobém horizontu neudržitelné. Dluh rychle stoupá v nominálním vyjádření i relaci k HDP. Snížení schodku vládního sektoru přinese negativní fiskální impulz a bude potřeba vymyslet cestu, která zpomalí růst ekonomiky co nejméně. Vzhledem k rozsahu problému bude muset vláda zvážit kroky na výdajové i příjmové straně rozpočtu. Ideálně by při tom měl být zohledněn bod číslo jedna.

Příprava na dopady stárnutí populace

V první řadě jde o stabilizaci důchodového systému v dlouhodobém horizontu. Demografie je neúprosná a nezbytné kroky jsou nepopulární. Nicméně zavíráním očí a odsouváním řešení se problémy jen prohlubují. Nejde přitom jen o důchody, demografické změny dopadnou také na zdravotnictví a trh práce.

Zvýšení efektivity státní správy s využitím digitalizace a automatizace

Česko se loni umístilo na 39. příčce v pořadí zemí podle dosažené digitalizace státní správy, těsně za Bahrajnem a kousek před Běloruskem. Inspirací by pro nás mohly být Dánsko, Korea nebo Estonsko, země, které obsadily ve zmíněném žebříčku první tři místa. Cílem by mělo být méně byrokracie, větší pružnost, přístupnost služeb veřejnosti a ideálně nižší náklady. Méně překážek pro podnikání by jistě prospělo k řešení problému číslo jedna.

Rozsah a kvalita dopravní a technické infrastruktury

Dobudování silniční a železniční dopravní sítě je vzhledem k charakteru české ekonomiky, která je silně zapojena do globálních výrobních řetězců, naprostá nezbytnost. Dnešní ekonomika je nicméně stále více závislá nejen na toku zboží, ale také dat a zlepšení kvalitního a rychlého datového připojení bude pro „modernizovanou“ ekonomiku velmi důležité.

Není toho málo a vládu čeká řada dalších oblastí, které si zaslouží pozornost. Držme jí palce!