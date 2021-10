Prudce rostoucí ceny elektřiny a plynu na burzách už někteří dodavatelé promítli do cen pro své zákazníky. Největší výrobce a zároveň dodavatel elektřiny, polostátní firma ČEZ, zatím zvedl ceníky jen pro nové klienty. Co ale chystá pro ty, kteří s ním už mají uzavřenou smlouvu? Pokud lidé nebo firmy nemají cenu na příští rok zafixovanou, na svých složenkách uvidí od ledna v případě elektřiny kolem plus třiceti procent, u plynu pak nárůst o polovinu až dvě třetiny stávající ceny. „Situace je hlavně u plynu opravdu dramatická,“ říká v rozhovoru pro HN generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

HN: Kdy se chystáte zdražit?

I když teď na burze ceny překotně rostou, udržíme je jako vždy do konce roku. Pro naše zákazníky máme nakoupeny energie dopředu a ceníky pro ně tedy budeme držet. Změny oznámíme prvního listopadu s platností od prvního ledna. Souvisí to i s regulovanou složkou, kterou také teprve zveřejní Energetický regulační úřad. Samozřejmě ale i v dalším roce budou platit ceny, u nichž měli zákazníci nějakou fixaci.

HN: Takových lidí asi není většina?

Ne, většina zákazníků z řad domácností má produkt na dobu neurčitou. Z pohledu dnešních cen mají velmi dobré ceny a do konce roku je budou mít.

HN: Na jaký růst cen elektřiny se mají zákazníci ČEZ od ledna připravit?

Odhadujeme, že na koncové faktuře, kterou dostávají domácnosti, se to může projevit zvýšením řádově o 30 procent oproti letošnímu roku. Velkoobchodní cena bohužel letos vzrostla v celé Evropě na rekordní úroveň. Důvodů je několik. Jednak je to zdražení plynu, s nímž je cena elektřiny propojená, dále zdražily emisní povolenky a do toho se zvedla ekonomika po covidu, takže stoupla poptávka po energiích.

