V Evropě jsme se nevydali zelenou cestou jen kvůli šíleným ekologům a zeleným, říká v rozhovoru s HN Václav Bartuška, český zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost. Když nahradíme ropu a zemní plyn, tak jednak výrazně ušetříme, jednak přestaneme být závislí na zemích, jako je Rusko. „Dává to smysl,“ zdůrazňuje Bartuška. Poukazuje ale na to, že státy na západ od Česka chtějí mnohdy špinavé zdroje vypínat ještě dřív, než za ně mají adekvátní náhradu, a to je podle něj z českého pohledu nepřijatelné. Vyšší ceny energií ovšem nemají podle jeho názoru jednu příčinu, snaha odejít od ropy a zemního plynu mezi ně ale patří.

HN: Jaká je role Ruska v současném dramatickém nárůstu cen zemního plynu?

Evropská komise už zkoumá, jestli někteří z hráčů na trhu se zemním plynem neprovádějí nějaké manipulace, kterými zkoušejí cenu zvýšit. A to, co komisi zajímá mimořádně, je porovnání zemí, kde si Gazprom zásobníky zemního plynu pronajal a kde je pronajaté nemá. To je veřejná informace. V zemích, které Gazpromu žádné zásobníky nepronajaly, jako je Francie nebo Česko, jsou ty zásobníky víceméně plné. V Německu, Nizozemsku, Slovensku nebo Rakousku si Gazprom pronajal často velké kapacity zásobníků – a zásoby tam jsou podstatně nižší. Největší zásobník v Německu je plný z nějakých pěti procent, loni to bylo 80 procent. Takže Evropská komise zkoumá, jestli náhodou nejde o manipulaci trhu. A pokud dospěje k názoru, že ano, tak celá Evropská unie odpoví dalšími kroky.

HN: Jak souvisí naplnění zásobníků s růstem cen?

Loňský rok ukázal, že stačí poměrně malý pokles poptávky, aby se cena výrazně propadla. Nastalo to u ropy i plynu. Ale platí to i naopak – i malý nárůst poptávky nebo nízký stav plynu v zásobnících vede k nárůstu ceny. Fakt, že v evropských zásobnících chybí několik miliard kubíků zemního plynu, mohl přimět obchodníky, aby se zalekli, že plynu nebude v zimě dost. A cena začala jít nahoru. Taková možnost existuje. A Evropská komise ji teď zkoumá.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Apple Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »