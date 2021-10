Pokud Evropská komise Polsku nepošle desítky miliard eur z fondu na pomoc ekonomikám zasaženým pandemií, půjde podle Varšavy o „vyhlášení třetí světové války“. Polský premiér Mateusz Morawiecki to řekl deníku Financial Times. Dodal, že v takovém případě bude země „bránit svá práva všemi zbraněmi, které máme k dispozici“.

Těmito mimořádnými slovy reagoval Morawiecki na skutečnost, že Evropská komise stále neschválila polský plán obnovy, tedy balík investic a reforem, který musí každá země předložit, aby dostala peníze z fondu obnovy. Ten země unie založily loni v zájmu toho, aby se co nejrychleji oklepaly z ekonomických ran způsobených pandemií.

Morawieckého narážka na obranu všemi prostředky nejspíš znamená hrozbu, že bude Polsko vetovat všechny návrhy v rámci EU, k jejichž přijetí je potřeba jednomyslný souhlas všech členských zemí.

Komise, stejně jako řada států unie, kritizuje současnou polskou vládu za kroky, které podle ní zásadně omezují nezávislost soudů. Komisi v tom dal za pravdu i Soudní dvůr EU, tedy nejvyšší soud v sedmadvacítce. Nezávislost soudnictví je jedním ze základních principů, kterými by se země EU měly řídit.

Polská vláda reagovala stížností k vlastnímu ústavnímu soudu, který už předtím obsadila svými nominandy. Soud následně vydal rozsudek, podle něhož jsou některé části evropských smluv v rozporu s polskou ústavou.

Podle kritiků jde o bezprecedentní útok na právní řád platný v unii. Evropská komise následně oznámila, že proti Polsku připraví právní kroky. Mohla by také spustit mechanismus, kterým by ostatním zemím EU navrhla, aby Polsku stoply veškeré dotace z evropského rozpočtu. Poláci by tak mohli přijít o stovky miliard eur.

Morawiecki v rozhovoru s Financial Times naznačil ochotu k některým ústupkům – slíbil zrušit disciplinární komoru zavedenou jeho vládou, která má právo trestat soudce za jejich rozsudky. Zároveň ale prohlásil, že přístup, který Evropská komise k jeho zemi zvolila, připomíná přiložení pistole k hlavě.

Drtivá většina států EU dává ve sporu za pravdu Evropské komisi. Polsko otevřeně brání jen maďarský premiér Viktor Orbán, který podle kritiků sám nezávislé soudy ve své zemi omezil. Český premiér Andrej Babiš (ANO) spor většinou nekomentuje, případně se opatrně staví na stranu Varšavy.

Polská opozice i řada odborníků tvrdí, že pokud Varšava nebude respektovat zásady vlády práva, může to skončit až polským vystoupením z EU. To Morawiecki ale striktně vyloučil. „Riziko polexitu neexistuje. Budeme tvrdě bránit Polsko jakožto součást Evropské unie,“ řekl Financial Times. Podle průzkumů chce v EU zůstat téměř 90 procent Poláků.