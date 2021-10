Není pochyb, že sestavování koaliční vlády budou velké šachy – to jsou ostatně vždycky –, nyní ale o to horší, že očekávaná vláda bude muset skloubit požadavky hned pěti stran, jejichž záměry a programy jsou odlišné. Dost možná bude příprava na tohle politické vyjednávání nakonec důležitější než odborné a manažerské kvality jednotlivých ministrů. Jaké to ale bude se vzděláváním, o které by mělo jít v prvé řadě?

Jaké kvality by měli mít budoucí ministr či ministryně? Pohybuji se v oblasti českého školství už 32 let, zažil jsem i 21 ministrů školství. K dosud nejlepším ministrům školství patřil Petr Fiala. Ne kvůli směřování resortu, na to neměl dost času, ale proto, že tam přišel jako zkušený manažer, který před tím dvě volební období v pozici rektora vedl Masarykovu univerzitu s více než čtyřiceti tisíci studenty a více než šesti tisíci zaměstnanci. Jako rektor dobře rozuměl tomu, co je to strategické řízení. Během svého krátkého působení provedl řadu změn. Možná nenápadných, ale dobře cílených, s dobrými výsledky. Zjednodušil státní maturitu, zlepšil fungování ministerstva, pár škodlivých lidí vyměnil apod. A to všechno promyšleně a elegantně.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.