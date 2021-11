Dlouholetému šéfredaktorovi listu Novaja gazeta, hlavních ruských opozičních novin, 8. října několikrát zazvonil telefon. „Bylo tam nějaké norské číslo, tak jsem to típl, protože jsem si myslel, že to je nějaký telemarketing. Pak přiběhla moje asistentka, které se dovolali, a říkala, že za pět minut nás vyhlásí laureáty Nobelovy ceny míru,“ směje se při vzpomínce Dmitrij Muratov. Devětapadesátiletý ruský novinář v exkluzivním rozhovoru pro HN přiznává, že sám neví, co to pro něj a list, který vede, bude vlastně znamenat.

HN: Před pár lety jsme spolu mluvili o tom, že pokud jeden novinář dělá rozhovor s druhým, tak to znamená, že je nějaký problém a není to dobrá zpráva pro novinařinu. Udělení Nobelovy ceny míru vám a vaší filipínské kolegyni Marii Ressaové je dobrá, nebo špatná zpráva?

To je dobrá otázka, ale já na ni nemám odpověď. V naší redakci z ceny máme radost, naši čtenáři z toho mají radost. Co se týče mě, po pár dnech jsem pochopil, že to není uzavření nějaké životní etapy, ale začátek úplně nové. A vůbec si nejsem jistý, jestli jsem na to připravený. Už jsem dostal obrovské množství dopisů, proseb od lidí, kteří se zabývají velmi důležitými věcmi. Od nemocných dětí po nějaké bohulibé projekty. Já ani moc nechápu, jak využívat tuhle kouzelnou hůlku, aby přinášela co nejvíce užitku.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.