Vesmírné technologie se stále více prosazují i v tradičních odvětvích, jako je zemědělství. V Česku je využívá technologická firma Varistar, která pomocí analýzy dat ze spektrálních družicových snímků a dalších zdrojů dokáže půdě naordinovat přesný typ péče, kterou potřebuje. Zemědělci tak mohou běžné plošné hnojení polí nahradit takzvanou variabilní aplikací, která je šetrnější k přírodě i jejich peněženkám.

„Naše služba se snaží skloubit sběr, zpracování a využití dat a informačních technologií v zemědělství, aby naši klienti v oblasti rostlinné výroby významně zvýšili efektivitu svého podnikání, zvýšili svůj zisk a přitom zásadně snížili ekologickou zátěž,“ říká Jan Semrád, spoluzakladatel společnosti, která v úterý zvítězila ve středočeském kole soutěže IBM Firma roku.

Systém Varistaru využívá historická i aktuální data ze satelitních snímků, půdních rozborů, ale i informace o bonitě půdy, reliéfu pole nebo pohybu vody v půdě. Na základě těchto dat následně vytvoří mapy, v nichž velká pole rozkouskuje na menší úseky a každému z nich přesně určí optimální dávku osiv, hnojiv a pesticidů. Tyto mapy pak přes internet a pomocí satelitní navigace přenáší do terminálu v samotném traktoru, který následně v daných úsecích provádí automatické dávkování.

Středočeský kraj IBM Firma roku 2021 1. Varistar s. r. o. – informační technologie v zemědělství (Řitka) 2. Dino Toys s. r. o. – výroba dětských her, obrázkových dřevěných kostek a plastové legendární tatry (Mnichovo Hradiště) 3. Metal Arsenal s. r. o. – kovovýroba (Lysá nad Labem) Moneta Živnostník roku 2021 1. Martina Pipková Loudová – návrh a výroba českého originálního oblečení (Kutná Hora) 2. Josef Linhart – bezlepkové vaření (Černošice) 3. Iveta Manieri – výroba sýrů a mléčných delikates (Kostelec nad Černými lesy) Moneta Živnostník roku Srdcař 2021 Kamila Rubešová – včelařství (Kozomín)

Výzvu pro Varistar představuje snaha prosadit se s novými technologiemi v relativně rigidním odvětví, jako je zemědělství. Jeho systém proto nabízí celistvé řešení jednoduchou formou, kterou doplňují školení a telefonická technická podpora.

„Data v zemědělství jsou dnes dostupná zdarma v podstatě každému. Problém je v tom, že zemědělci nevědí, jak je využít, jak je dostat do techniky a jak je zužitkovat na polích,“ říká Semrád.

„Naše služba je unikátní v tom, že všechno zajišťujeme až na úroveň samotného traktoru nebo postřikovače. Máme svoje vlastní terminály, vyvíjíme vlastní software. Zpracujeme data, zajistíme jejich přenos do techniky, vyškolíme agronomy, vyškolíme traktoristy,“ dodává podnikatel.

Firma zároveň pro případné problémy nabízí linku podpory, kam mohou traktoristé kdykoliv zavolat a požádat o pomoc. „Máme statistiky, že za poslední dva roky jsme 98 procent problémů vyřešili do pěti minut. Jsou to většinou problémy lidského faktoru, nikoliv technologie,“ uvádí Semrád.

V současnosti mladá firma, která vznikla v roce 2017, svůj systém poskytuje pro více než devadesát velkých podniků a aktuálně expanduje do střední a východní Evropy. Její tržby za loňský rok dosáhly devíti milionů korun a zisk 207 tisíc korun. Varistar dnes zaměstnává 13 pracovníků z oblasti IT, zemědělství a dalších oborů, ale očekává, že do konce roku toto číslo navýší na 20 lidí. Technologie Varistaru zaujala i Evropskou kosmickou agenturu, která mladou společnost zařadila do svého podpůrného programu.

Na druhém místě za Varistarem se umístila hračkářská firma Dino Toys, výrobce deskových her, obrázkových dřevěných kostek a legendární plastové tatry. Bronzovou příčku pak obsadila společnost Metal Arsenal. Ta se věnuje kovovýrobě a vyrábí například speciální skládací vany, které hasiči používají při haváriích pro záchyt nebezpečných látek.

Mezi živnostníky porotu nejvíce zaujala Martina Pipková Loudová, módní návrhářka, která vyrábí oděvy s originálním potiskem. S podnikáním začala už před více než dvaceti lety, a než se dostala k módě, vystřídala několik dalších odvětví. Prodávala dárkové předměty, provozovala obchod se spodním prádlem nebo květinářství, až se nakonec v roce 2004 rozhodla rozjet vlastní oděvní značku Fashion M&M.

„Začátky nebyly snadné, zadávala jsem externě stříhání i šití, ale dodavatelé nedodržovali

termíny, navíc jsem měla i jinou představu o kvalitě,“ uvádí. Po čtyřech letech se proto rozhodla otevřít vlastní dílnu. S pomocí dotací nakoupila stroje a vybavení a najala si vlastní švadleny. Dnes má více než dvacet pracovnic a provozuje čtyři prodejny – v Praze, Kutné Hoře, Kolíně a Čáslavi. Každý rok navrhne dvě kolekce.

Za zlomový moment ve své podnikatelské kariéře označuje navázání spolupráce s malířem Jakubem Ječmínkem. „Chtěla jsem mít originální vzory, které nebudu potkávat u konkurence na každé přehlídce. Jedinečné designy od pana Ječmínka si sami tiskneme a kalandrujeme – nanášíme pomocí válců – na látky,“ uvedla podnikatelka.

Druhé místo mezi živnostníky získal Josef Linhart, který se věnuje bezlepkovému vaření a pečení a zároveň se snaží šířit osvětu o celiakii. Třetí příčku obsadila Iveta Manieri, která spolu se svým manželem vyrábí tradiční italské sýry a mléčné delikatesy.

Obě soutěže, které tradičně vyhlašují Hospodářské noviny, letos probíhají již pošestnácté. O celkových vítězích se rozhodne na celorepublikovém finále 7. prosince na pražském Žofíně.