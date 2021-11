Radní ČNB, viceguvernéři i sama hlava národní banky na to veřejnost i trhy připravovali, ale na některé šoky se prostě nachystat nedá. Zvlášť když aktéři mohou mluvit jen v náznacích. Růst základní sazby o 1,25 procentního bodu prosazený ve čtvrtek tradiční většinou pěti hlasů proti dvěma je přesně ten případ. Nečekal ho nikdo z analytiků sledujících českou měnu. A to ani po šoku, který ČNB připravila na konci září. Tehdy zvedla centrální banka sazby o 0,75 procenta a už to bylo vnímáno jako radikální krok.

Aby Česká národní banka místo ladění po drobných stupíncích přeskočila hned tři, to tu v novodobé éře inflačního cílování, trvajícího už více než dvě desetiletí, nikdy nebylo. A aby vystoupala najednou o pět schodů? To je brutální zásah, který už připomíná krizové doby konce devadesátých let, kdy centrální banka musela bránit mimo jiné pevný kurz koruny. Už to ukazuje, jak výjimečnou situaci zažíváme.

