Dosluhující kabinet Andreje Babiše (ANO) by už ve středu mohl schválit navýšení platů státních zaměstnanců o fixní částku 1400 korun. To ale neznamená, že si úředníci nebo policisté opravdu polepší. Budoucí vláda uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, která v pondělí podepsala koaliční dohodu, se netají tím, že by takové rozhodnutí zrušila. Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) v nedělní debatě ČT uvedl, že jde o socialistický návrh, pokud dostanou všichni stejně bez ohledu na kvalitu odvedené práce.

Stanjura pro HN potvrdil, že se o tom povede v nové vládě debata. „Chceme nechat pravomoci jednotlivým vedoucím nebo nadřízeným, aby měli možnost dávat to do netarifních složek,“ uvedl. Úředníci, se kterými jsou vedoucí spokojeni, by si tak mohli měsíčně přijít i na více než navrhovaných 1400 korun. A jiní by zase naopak mohli získat výrazně méně. „To je obecné pravidlo, které je lepší než přidat všem v absolutní částce,“ míní Stanjura.

