Evropa se vysokých cen energií jen tak nezbaví. Rusové si s ní pohrávají díky velké poptávce po plynu na východě. A samy členské země EU stále nemají vymyšlené, čím nahradí uhlí. Aby to byly ve velkém jaderné elektrárny, na to už je podle šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové pozdě. V rozhovoru pro HN také potvrdila, že byť v minulých letech kandidovala do vedení Středočeského kraje a je zastupitelkou v Pyšelích, rozhodla se, že političkou nebude. A vylučuje i kandidaturu na prezidentku. „Politika by mě zabila,“ uvedla a s typickým nadhledem dodala, že navíc nerada nosí lodičky.

HN: Doba levné energie podle vás už skončila. Opravdu nemáme šanci, že ceny elektřiny zase výrazně klesnou?

Ne. O ceně 35 eur za megawatthodinu, jakou jsme viděli na burzách před rokem, se nám může už jenom zdát. Evropa nemá náhradu za své stárnoucí zdroje elektřiny a je tak v obtížné situaci, protože se chce rychle zbavit fosilních paliv. Tak rychle, jak to má Evropa ve svých vizích a v Zelené dohodě, i když já radši říkám Zelený úděl, protože jsme k tomu odsouzeni, to ale podle mě nepůjde.

HN: Jsme odsouzeni? Je Zelená dohoda neboli Green Deal podle vás chyba?

Vůbec si nemyslím, že je špatně, že jsme členy té komunity, která ho chce. Matérie je správně vzhledem ke škodlivosti emisí, ale ty kroky jsou příliš ambiciózní. Až bych řekla ideologicky načasované. Takhle rychle se energetika prostě změnit nedá.

