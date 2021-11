V noci na středu se dvěma skupinám migrantů mířících z Běloruska do Polska podařilo proklestit si cestu přes hranici. Část z nich polští pohraničníci zadrželi přímo na hranici, do rána pochytali i ty, kterým se podařilo schovat se v lese. Všichni byli vráceni do improvizovaného tábora na území nikoho nedaleko pohraničního přechodu Kuznica na polské straně. Tam zůstali, protože je nechtějí vpustit ani zpět do Běloruska.

Uprchlická krize u hranice EU, kde na běloruské straně táboří tisíce migrantů mířících do Polska, nepolevuje. Bělorusko podle unie přivádí migranty k hranici ve snaze vyvolat v evropském bloku napětí v odvetě za unijní sankce kvůli porušování lidských práv. To ale běloruský vůdce Alexandr Lukašenko odmítá.

EU chystá na podnět Varšavy nové sankce, tentokrát proti leteckým společnostem, které migranty do Běloruska převážejí ze Středního východu. O situaci na hranici ve středu jednal polský premiér Mateusz Morawiecki a předseda Evropské rady Charles Michel. „Je to brutální a hanebný hybridní útok na hranice Evropské unie. EU musí konat rozhodně a jednotně,“ zdůraznil Michel. Morawiecki navíc Rusko obvinil z odpovědnosti za migrační krizi, což Kreml odmítl.

Německá kancléřka Angela Merkelová o problému rovněž ve středu hovořila s Vladimirem Putinem a podle mluvčího německé vlády vyzvala ruského prezidenta, aby „konal“ proti zneužívání běženců ze strany běloruského režimu svého spojence Lukašenka.

„Klid jako ve válce,“ říkají obyvatelé již zmíněné Kuznice. Už více než dva měsíce zde platí výjimečný stav a nemají sem přístup ani novináři. „Žijeme tu stejně jako předtím, všechno je otevřené a funguje. Lidé jsou klidní, žijeme na hranici a jsme zvyklí na různé situace. Všechno se to odehrává na běloruské straně, my jsme jen takoví vzdálení pozorovatelé,“ řekl rozhlasové stanici WNET starosta Kuznice Pawel Miklasz. Dodal, že místní lidé uprchlíky prakticky nikdy neviděli, jen občas v lese nacházejí lahve od vody či věci migrantů. „Všude jsou vojáci a nad vesnicí létají vrtulníky. Ale místní se migrantů nebojí. Chtějí do Německa, ne zůstat u nás. Nebyl zatím jediný případ krádeže nebo napadení místních ze strany migrantů. Ale zatím je jich pár stovek, brzy to mohou být tisíce denně,“ řekl běloruskému portálu Zerkalo.io po telefonu jeden z obyvatel Kuznice. Pro něj je horší, že polské úřady uzavřely oficiální hraniční přechod v Kuznici, což výrazně poškodilo přeshraniční obchod, kterým se živilo hodně obyvatel obce.

Novináři ze Zerkalo.io se také dokázali spojit s jedním z migrantů, který žije v improvizovaném táboře na hranici. Jmenuje se Amir, je to 21letý irácký Kurd a do Běloruska přijel spolu se svou 49letou matkou a dvěma bratry, kterým je 20 a 12 let. „V naší zemi není ani voda, ani jídlo. Proto jsme se rozhodli dostat se do EU, chceme do Německa,“ říká Amir. Za běloruská víza zaplatila tato čtyřčlenná rodina celkem dvanáct tisíc dolarů. Po přistání v Minsku je taxi odvezlo k hranicím a dále již šli pěšky. „Chceme, aby nám polská vláda pomohla a otevřela hranice. Ale když jsme přišli k pohraničníkům s prosbou, aby nás pustili, zaútočili na nás slzným plynem. Současně nás běloruští pohraničníci nutí, abychom šli do Polska, a nepouští nás zpět,“ stěžoval si Amir.