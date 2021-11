Český developer solárních elektráren Solek podnikatele Zdeňka Sobotky prodává nadnárodní investiční korporaci BlackRock část svých připravovaných projektů v Chile. Americký BlackRock je největším správcem aktiv na světě a jeho fondy jsou výrazným hráčem na poli zelené energetiky.

Šéf Soleku Soborka ve čtvrtek řekl, že tato dohoda zajistí firmě dlouhodobé příjmy a umožní v následujících dvou letech postavit nebo dokončit asi 28 fotovoltaických elektráren. Celkově tak půjde o projekty s výkonem až 200 MW (tedy asi pětinou výkonu jednoho ze dvou jaderných reaktorů v Temelíně). Součástí kontraktu je i prodej několika projektů v přípravné fázi, které mají instalovaný výkon 34,5 megawattu.

Cena transakce nebyla zveřejněna, ale podle investorů z oboru fotovoltaiky, kteří s HN mluvili pod podmínkou anonymity, může jít o 150 a 170 milionů eur (3,8 až 4,3 miliardy korun), v závislosti na rozpracovanosti projektu a dalších podmínkách.

Až budou elektrárny hotové a připojené do sítě, Solek z kontraktu bude inkasovat peníze i za jejich provoz, monitoring a údržbu. Všechny tyto projekty spadají do chilského vládního programu na podporu výstavby drobných lokálních zdrojů elektřiny. Tento program, který také zahrnuje garantované výkupní ceny, je součástí strategie snižování závislosti na fosilních palivech. Chile chce do roku 2050 vybudovat uhlíkově neutrální ekonomiku. Solek je v rámci tohoto chilského projektu největším developerem.

Ředitel a hlavní akcionář Soleku Sobotka řekl na čtvrtečním tiskovém brífinku novinářům, že kontrakt obě strany vyjednávaly asi rok a pro firmu je přelomový. „Máme dobře nastavený tým, máme renomovaného klienta a máme před sebou minimálně dva roky hojnosti,“ řekl. Také zmínil, že firma pracuje ještě na jedné velké transakci s renomovaným mezinárodním partnerem, kterou nejspíš oznámí do konce roku.

BlackRock je největší společností na správu peněz na světě. Stará se o majetek v hodnotě přes devět bilionů dolarů, což je třikrát větší suma než například HDP Francie. Solek dohodu uzavřel s fondem BlackRocku, označovaným jako Global Renewable Power Fund III. Více než stovka institucionálních investorů z celého světa, například penzijních fondů, pojišťoven nebo nadací, do fondu vložila 4,8 miliardy dolarů. Global Renewable Power III je tak jeden z největších fondů zaměřených na obnovitelné zdroje. Na správu solárních elektráren stavěných Solekem bude v zastoupení dohlížet správcovská společnost Aediles Capital.

Solek není prvním českým stavitelem v branži obnovitelných zdrojů, jehož rozpracované projekty BlackRock v poslední době získal. Letos na podzim například fond Green Horizon Renewables podnikatele Tomáše Krska prodal tomuto nadnárodnímu investorovi portfolio dostavěných a i připravovaných větrných parků ve Finsku. Šlo o projekty o souhrnném výkonu 220 MW.

Stavitelé solárních nebo větrných elektráren, jako je Solek nebo Krskův fond, se zpravidla soustřeďují na úvodní fáze projektů, kde vzniká největší přidaná hodnota – na nákup pozemků, na povolovací řízení a na získání povolení na připojení do místní sítě. Pak většinou najdou kapitálově silné kupce, kteří postupně dofinancují finální výstavbu. Nový majitel se s původním vlastníkem někdy dohodne nejenom na dostavbě parků, ale zpravidla také na jejich provozování. Fotovoltaické elektrárny je třeba vzdáleně monitorovat a řešit případné výpadky sítí nebo poruchy. Panely se také čistí od prachu, ve vlhčích klimatech je zase třeba kosit v areálech trávu.

Správci peněz, jako je BlackRock, podobné projekty vyhledávají po celém světě a vkládají je do svých fondů zaměřených na obnovitelné zdroje, protože generují relativně stabilní a předvídatelné příjmy. Pro BlackRock je navíc levnější projekty koupit v rané fázi, zejména v době, kdy narůstá zájem investorů o zelenou energetiku.

Podle Sobotky je kontrakt s BlackRockem i „významným strategickým krokem k navázání spolupráce s předními infrastrukturními investory, kteří jsou klíčoví pro další růst naší skupiny, a to nejen v Chile, ale i v dalších zemích“.

Součástí kontraktu je několik projektů v přípravné fázi, například elektrárna Colchagua (2,99 MW) jižně od hlavního města Santiaga nebo elektrárny v lokalitách Nancagua (7,26 MW), El Palqui (2,99 MW), Valparaiso (10,6 MW) a Itihue (10,6 MW). Solek napsal, že tyto projekty jsou v regionech s vysokou poptávkou po elektřině, neboť je zde těžební průmysl a roste počet obyvatel.

Sobotka Solek založil v roce 2010. Firma sídlí v Praze a zaměřuje se na projektování, výstavbu a provoz solárních elektráren. Firma má připojené a běžící elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 108 MW převážně v Chile. Ke konci roku 2023 chce mít v této zemi instalovaný výkon 500 MW. Rozvojové projekty má i v dalších zemích, například v Maďarsku, na Kypru a v Řecku. Skupina projekty běžně financuje vydáváním dluhopisů, které nabízí i drobným investorům. Ty nesou roční úrok mezi 4,5 a 6 procenty. Sobotka řekl, že v tuto chvíli má skupina vůči držitelům dluhopisů závazky mezi 400 a 500 miliony korun.

Holding Solek loni dosáhl celkového čistého zisku 69,2 milionu korun oproti ztrátě 176,8 milionu v roce 2019.

Firma své projekty v Chile prodávala i v nedávné době. Loni například prodala rozpracované projekty kanadskému fondu CarbonFree Technology, francouzskému Reden Solar, americké energetické skupině Arroyo nebo chilskému Rockville Capital. Dalším klíčovým momentem byl pro firmu loňský kontrakt s francouzskou investiční bankou Natixis. Od Natixisu dostane postupně 85 milionů dolarů a součástí dohody je také převzetí projektů.