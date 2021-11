Všichni známe situaci, kdy kluk, který rozbil míčem okno, ukazuje na ostatní: „To já ne, to oni. Chtěli, abych to tam kopl, a takhle to dopadlo.“ U dětí je to vcelku roztomilé, ale u dospělých už ne. Říká se tomu alibismus. Obzvlášť trapný a odsouzeníhodný je v politice, kde ti, kdo „kopou do míče“, mohou mít odpovědnost za víc než za rozbité okno: za zmařené lidské životy.

Přesně takový alibismus nyní předvádí Babišova vláda. Je sice v demisi, ale pořád má veškeré pravomoci a s tím spojenou zodpovědnost. Přesto si myje ruce nad přijímáním proticovidových opatření. Trvá na tom, že si je nechá odsouhlasit od těch, kteří ji v budoucnu nahradí.

Na první pohled to vypadá sympaticky: „Chceme plynule předat moc, nechceme dělat nic, co by pak nová vláda zrušila.“ Jenže v současné situaci, kdy se opět řítíme do hlubokého průšvihu, je to trestuhodný přístup. Státy, které jsou na tom podobně špatně jako Česko, zavádějí razantní akce, například Rakousko lockdown pro neočkované, Nizozemsko částečnou uzávěru služeb. Je potřeba rychlá akce, a naše vláda váhá a myslí jen na to, jak odpovědnost hodit na své nástupce.

Je to od Babiše a Vojtěcha vychytralé jako obvykle. Nemohou na tom nic ztratit, jen získat. Kdyby tým koalice Spolu a PirSTAN odkýval nepopulární kroky, například zákaz návštěvy restaurací a společenských akcí pro neočkované, řekli by Babiš a spol.: „My to nechtěli, to jsou na vás zlí oni.“ Když naopak budou opatření nedostatečná, řeknou: „My bychom zpřísnili, ale Válek nám to zakázal.“ To druhé se nakonec už stalo, když po jednání, ze kterého vyplynulo pouze to, že pro návštěvu hospod se budou uznávat jen PCR testy, začal ministr zdravotnictví Vojtěch naříkat, že je z návrhů budoucí koalice „zklamaný“.

Takže je nutné jasně říci: Ne. Odpovědnost za situaci a přijatá opatření má fungující vláda, a to až do posledního dne ve funkci. Notabene v situaci, kdy vůbec není jasné, jak dlouho ještě bude, vzhledem k nevyzpytatelnosti mysli prezidenta Miloše Zemana, vládnout. Vznikající Fialův kabinet má mít samozřejmě covidové řešení připravené. Ale neměl by se nechat zatáhnout do hry, kdy to nakonec může vypadat, že za všechno mohou ti, kdo ještě vůbec nevládnou.

